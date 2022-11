25 ans plus tard, Ash Ketchum est le meilleur dresseur de Pokémon au monde

La persévérance paie. Et sinon, dites à Ash Ketchum, l’éternel garçon de dix ans qui, 25 ans après la première de la première saison de l’anime Pokémon, a officiellement été sacré meilleur entraîneur du monde dans le dernier épisode de Pokémon. Série Voyages Ultimes. On vous raconte ce qui s’est passé juste en dessous :

Ash Ketchum devient le meilleur dresseur de Pokémon au monde 25 ans plus tard

Ash Ketchum est devenu le nouveau monarque des Coronation World Series après avoir vaincu Lionel et son imposant Dracaufeu dans le dernier épisode de Pokémon Ultimate Journeys, qui a été créé le 11 novembre 2022 au Japon et sera bientôt diffusé dans le monde entier dans les émissions respectives. langues de chaque région (en France, l’anime est actuellement diffusé sur la chaîne Boing).

Il s’agit d’un jalon historique dans l’anime, puisque ce personnage tant aimé des fans a été sur le point d’obtenir une victoire décisive qui prouvera sa valeur à la galerie à de nombreuses reprises. Son premier triomphe notable est survenu lorsqu’il a remporté le titre de Champion de la Ligue Pokémon au Festival de Manalo dans la région d’Alola dans un épisode diffusé en 2019. Enfin, l’effort et la persévérance ont porté leurs fruits ; dans l’anime, il est déjà canon qu’Ash Ketchum soit le meilleur entraîneur de Pokémon au monde.

Sacha et Pikachu, compagnons inséparables

Et ce n’est pas une mince affaire, car le Tournoi des Huit Maîtres a réuni les entraîneurs les plus coriaces de tous les temps : Lionel, Cintia, Máximo, Lance, Dianta, Alain et Iris ont été les sept autres participants en plus d’Ash. Ash Ketchum est le roi des rois.

Ash Ketchum est le meilleur dresseur de Pokémon au monde

Nous sommes conscients que cette étape est un spoiler Pokémon assez important, mais c’est The Pokémon Company elle-même qui a annoncé cet événement en grande pompe.

En ce qui concerne les jeux vidéo de la saga, la marque Pokémon continue de donner beaucoup de guerre. Pokémon Scarlet et Purple sortiront le 18 novembre sur Nintendo Switch, et Pokémon GO continue de donner beaucoup à dire sur mobile.

Sources: Twitter/Pokemon FranceThe Pokémon Company International (communiqué de presse)