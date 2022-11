Spielberg reproche à Warner d’avoir jeté ses amis cinéastes « sous un bus »

Spielberg est intouchable. Il fait partie de ces réalisateurs qui se sont taillé une carrière à force de travail acharné, de talent et de bon travail. Chacune de ses déclarations a donc plus de pertinence et de signification que si elles étaient prononcées par un autre réalisateur hollywoodien. Faites attention et analysez ce qui est dit avec respect. Eh bien, les récentes déclarations au New York Times ne laissent personne indifférent.

Quand le cinéma a disparu avec la pandémie

Les chiffres du cinéma pré-pandémique étaient absolument spectaculaires. En 2019, tous les records ont été battus avec Disney en tête. Et nous savons déjà ce qui s’est passé ensuite. Le monde s’est arrêté et la culture a freiné. Seuls les livres numériques, les jeux vidéo et, pour l’instant, les services de streaming ont été sauvegardés.

Netflix, Disney, HBO Max… ont vu leurs abonnés monter en flèche à une époque où les confinements nous enfermaient chez nous. Les salles étant vides, les tiroirs des sociétés de production ont commencé à se remplir de dizaines de films qui ne pouvaient plus sortir en salles. Désespérée, Warner a choisi de sortir directement sur HBO Max, croisant les doigts pour que les numéros de streaming compensent les dépenses.

D’autres produits, comme le dernier Bond, ont subi un voyage à travers le désert en essayant d’être vendus à ces plateformes à un prix que personne ne voulait payer, ce qui a conduit à une attente éternelle pour une sortie traditionnelle. Spielberg a parlé de ces temps sombres, au cours desquels ses collègues et amis ont vu ses efforts s’amenuiser sur les écrans de télévision.

« La pandémie a créé une opportunité pour les plateformes de streaming d’augmenter leurs abonnements à des niveaux records et a également jeté certains de mes meilleurs amis cinéastes sous le bus, car leurs films n’ont pas ouvert sans cérémonie dans les salles. »

Cela dit, il a continué à affiner qui était au centre de sa cible :

« Ils ont été payés et les films ont été soudainement relégués, dans ce cas, à HBO Max. Le cas dont je parle. Et puis tout a commencé à changer. »

Heureusement, les choses sont progressivement revenues à la normale, bien que toujours sans les figures magiques d’antan. Qu’est-ce que tu en penses? Spielberg a-t-il raison ? Warner a-t-il bien fait ?

