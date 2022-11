Le Samsung Galaxy A73 obtient une mise à jour stable d’Android 13 avec One UI 5

Android 13 possède toutes les bonnes fonctionnalités, qu’il s’agisse de confidentialité ou de personnalisation. Étant donné qu’Android 13 a été officiellement publié par Google, un certain nombre d’OEM préparent actuellement leur appareil éligible pour recevoir ces mises à jour. Parmi tous les OEM, Samsung est un OEM qui prend très au sérieux les mises à jour des appareils. Nous avons pu voir leurs séries phares Galaxy Flip, Fold et S recevoir la mise à jour Android 13 One UI 5.0.

Samsung met maintenant à jour rapidement ses appareils de la série A. Nous venons de voir les Galaxy A53 et Galaxy A33 recevoir la mise à jour Android 13 récemment. Désormais, le Galaxy A73 5G reçoit la toute nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0. Il s’agit du dernier appareil de Samsung à être mis à jour vers Android 13. Le Galaxy A73 est sorti en 2022 et est livré avec Android 12 One UI 4.1 prêt à l’emploi. La mise à jour vers Android 13 sera sa première mise à jour majeure.

Le Galaxy A73 5G est un appareil de 6,7 pouces livré avec quatre caméras et une batterie de 5 000 mAh. Il est associé à 6/8 Go de RAM et est livré avec une ROM de 128/256 Go. Le cœur du Galaxy A73 5G est alimenté par un processeur Snapdragon 780G 5G.

Maintenant que la mise à jour vers Android 13 est là pour cet appareil, vous pouvez vous attendre à une tonne de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et d’améliorations des performances. Parallèlement, vous pouvez voir de nouveaux fonds d’écran Samsung, des applications Samsung mises à jour, un meilleur multitâche, de nouveaux widgets et, surtout, de nouvelles animations. Rendez-vous sur cette page pour plus de détails sur One UI 5.0.

La mise à jour Android 13 One UI 5.0 est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs en Malaisie. La mise à jour est livrée avec le numéro de build A736BXXU2BVK2 La mise à jour pèse environ 2,1 Go. Assurez-vous donc que votre appareil dispose d’environ 5 Go ou plus d’espace libre et que la batterie de votre téléphone est d’au moins 50 % ou plus. La mise à jour se déroule lentement, il faut donc un certain temps pour que votre appareil reçoive la mise à jour. Vous pouvez vous y attendre dans quelques jours ou quelques semaines. La mise à jour est fournie avec le correctif mensuel de sécurité d’octobre.

Vous pouvez également vérifier manuellement la mise à jour sur votre Galaxy A73 5G. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Paramètres à partir de votre écran d’accueil et de faire défiler jusqu’à l’endroit où il est indiqué Mise à jour du logiciel. Appuyez dessus pour rechercher l’option Télécharger et installer Votre appareil commencera à rechercher des mises à jour Une fois la mise à jour trouvée, vous pouvez continuer et télécharger la mise à jour sur votre appareil.

Êtes-vous propriétaire du Galaxy A73 5G et avez-vous reçu cette nouvelle mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 ? Si tel est le cas, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur la nouvelle mise à jour, ainsi que sur les fonctionnalités que vous avez aimées et que vous n’avez pas aimées.

Articles Liés: