Battlefield 2042 annonce son arrivée sur Xbox Game Pass Ultimate avec des essais gratuits

Battlefield 2042, le volet actuel de la saga de guerre d’Electronic Arts et EA DICE, annonce sa prochaine arrivée sur le service Xbox Game Pass Ultimate, comme l’ont confirmé les responsables via le journal de développement du jeu vidéo. Tout cela avec les nouveautés qui sont sur le point de tomber avec sa saison 3, ainsi que des périodes d’essai gratuites pour toutes les plateformes à des dates précises en décembre.

Battlefield 2042 : actualités de la saison 3

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune date précise pour le lancement de la saison 3 de Battlefield 2042, il est confirmé que le titre fera partie du Xbox Game Pass. Bien entendu, comme il s’agit d’un jeu Electronic Arts, Battlefield 2042 ne sera disponible que pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, puisqu’il fera partie du catalogue EA Play, le service EA intégré à la version Ultimate du Game Pass.

De plus, parallèlement à l’arrivée du jeu sur Xbox Game Pass Ultimate, EA a annoncé différentes phases d’essai gratuites pour Battlefield 2042 sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, c’est-à-dire PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. X|S. Voici les dates et horaires :

Xbox | Du 1er décembre à 21h00 au 5 décembre à 9h00 (en heure péninsulaire)

Steam | Du 1er décembre à 19h00 au 5 décembre à 19h00 (en heure péninsulaire)

PlayStation® | Du 16 décembre à 17h00 au 23 décembre à 17h00 (en heure péninsulaire)

Battlefield 2042 publiera également de nouveaux contenus avec l’arrivée de la saison 3, tels que de nouvelles armes de coffre-fort, une refonte des spécialistes, des cartes Manifest et Rupture mises à jour et plus encore : « Nous ne sommes qu’à quelques semaines du début de la saison 3. Cette saison nous emmènera sur un nouveau champ de bataille dans un endroit que nous avons toujours voulu inclure, bien que nous n’ayons pas pu le faire jusqu’à présent au cours de nos 20 années de création de Battlefield », avancent-ils d’EA DICE.

