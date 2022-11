L’abonnement Twitter Blue n’est plus disponible ; les coches ont disparu de certains comptes payants

L’abonnement Twitter Blue – qui a transformé la plate-forme de médias sociaux en un parc à thème pour les trolls, les farceurs et les escrocs – n’est plus disponible dans l’application iOS. (Il n’a jamais été disponible sur Android.) De plus, certains de ceux qui ont payé l’abonnement signalent que leur coche bleue a disparu.

Il n’est pas clair à l’heure actuelle si cela est dû au dernier revirement de politique de l’entreprise ou à un système qui s’est effondré après le licenciement de la moitié du personnel de l’entreprise…

Abonnement Twitter Blue indisponible

Le bord rapports repérés, et en vérifiant mon compte, j’obtiens le même message d’erreur lorsque je sélectionne Twitter Blue dans le menu du profil.

Les utilisateurs de Twitter signalent que l’option de s’inscrire au nouveau service d’abonnement à 7,99 $ de la société, Twitter Blue, a disparu de l’application iOS de la plate-forme quelques jours seulement après le lancement du service. Vous pouviez auparavant vous abonner à Twitter Blue à partir de la barre latérale de l’application iOS (le service n’a pas encore été lancé pour les utilisateurs d’Android), mais les utilisateurs ont signalé ce matin que l’option avait disparu. Pour ceux pour qui le lien est toujours disponible, essayer de s’inscrire ne renvoie qu’un message d’erreur. « Merci pour ton intérêt! » ça lit. « Twitter Blue sera disponible dans votre pays à l’avenir. Veuillez revenir plus tard.

La magicienne de l’ingénierie inverse Jane Manchun Wong a découvert que l’API d’inscription n’était plus disponible.

Twitter semble avoir lancé le nouvel abonnement Twitter Blue à 7,99 $ Vérifié avec l’API de Twitter et l’achat intégré pour Twitter Blue Verified n’est plus répertorié pour la production – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 11 novembre 2022

Certains de ceux qui ont payé pour Twitter Blue rapportent que leur coche bleue a disparu de leur compte.

Un autre revirement politique ou une défaillance du système ?

On ne sait pas encore s’il s’agit simplement du dernier revirement politique, après que Musk ait averti les employés que l’entreprise pourrait être confrontée à la faillite ou à une défaillance du système en raison de la perte de tant d’ingénieurs et d’autres membres du personnel.

Ceci EST un test A/B. Et le B indique faillite. – Shaq Kalaka (@PrivacyAttorney) 11 novembre 2022

Coche officielle grise au dos

La coche officielle grise que Twitter a introduite comme nouvelle forme de vérification de compte semble également être de retour.

Twitter précédemment introduit le badge gris comme solution au problème qu’il a créé en mettant en vente le badge bleu. Musk a ensuite annoncé qu’il l’avait tué, ce qui semblait être une nouvelle pour le dirigeant de l’entreprise qui l’avait annoncé. Maintenant, il semble être de retour, mais qui sait pour combien de temps.

Juste un autre jour normal sur Twitter à l’époque de Musk.

