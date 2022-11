Un youtuber tente de surmonter 101 jours dans Skyrim en jouant en mode survie et en difficulté légendaire

Le déjà légendaire Skyrim fête ses 11 ans depuis sa première venue au monde. Et il le fait frais comme une rose sachant que son successeur a encore des années de développement devant lui. Chez Bethesda, ils se concentrent sur l’espace Starfield, leur nouvelle adresse IP depuis des décennies, donc le classique se promène librement dans le genre fantastique. A tel point que sa dernière version en vente, l’Anniversary Edition, est encore récente.

Jouez à Skyrim en mode torture

Le youtuber The Spiffing Brit est celui qui a eu l’idée folle qui donne le titre à cette nouvelle. Sur sa chaîne on peut déjà voir la vidéo de présentation d’un tel exploit. Là, il mettra à jour le journal des 101 jours où il compte survivre en Bordeciel dans les conditions les plus dures. En mode Survie et Légendaire, la difficulté du jeu est considérablement augmentée et des conditions sauvages sont appliquées telles que devoir manger, dormir, boire et prendre soin de conditions environnementales extrêmes.

Pour aggraver les choses, le youtubeur a ajouté des mods qui augmentent encore plus le niveau de combat et permettent aux ennemis d’esquiver et d’utiliser des potions de guérison toutes les deux fois trois. Comme cerise sur le gâteau, des règles ont également été imposées à suivre, telles que ne pas utiliser d’armes ou d’armures enchantées.

Sans voyage rapide et sans régénération de santé, chaque chemin dans la région de Skyrim devient imprévisible et très dangereux. L’enfer sur terre, wow. Si on jouait comme ça, on se cacherait tout le temps dans une grotte, mais bon, il faudrait sortir de temps en temps pour chasser, manger et boire si on ne veut pas mourir de faim. À la réflexion, nous allons nous limiter à voir comment The Spiffing Brit souffre dans un voyage aussi compliqué. Avez-vous essayé des choses folles comme celle-ci dans Skyrim ou d’autres jeux ? Comment c’était? Racontez-nous vos difficultés dans les commentaires.

