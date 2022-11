One Outlook vous permet déjà de travailler avec plusieurs comptes

One Outlook est peut-être l’un des mouvements les plus risqués de Microsoft. Le géant de Redmond souhaite unifier son application Outlook sous une même bannière et la moderniser. C’est quelque peu risqué car c’est peut-être l’une des applications les plus importantes dans les entreprises et sauter le pas indique pouvoir faire chier bon nombre de vos clients. La réalité est qu’Outlook avait besoin d’un grand changement et ils y travaillent, même s’il reste encore un long chemin à parcourir.

One Outlook s’inscrit au support multi-comptes avec une mise en garde

Ce matin, nous nous sommes réveillés en apprenant que la prise en charge de plusieurs comptes de messagerie était présente dans le nouvel Outlook. Ceci est très utile si vous travaillez dans plusieurs entreprises ou si vous souhaitez synchroniser votre messagerie personnelle avec Outlook. Le problème vient du fait que c’est une demi-vérité, pour le moment la prise en charge de plusieurs comptes est réelle, mais uniquement de Microsoft.

Donc si vous utilisez un compte Google, POP3 ou IMAP vous devrez patienter. Microsoft indique déjà que très bientôt nous pourrons travailler avec ce type de compte, mais pour le moment nous ne savons pas quand ils seront disponibles. Bien sûr, le support du nouvel Outlook s’améliore chaque jour. Cela coûte beaucoup de temps au géant de Redmond, et ce n’est pas une mauvaise chose.

Comme nous l’avons déjà indiqué, ce n’est pas n’importe quelle application, Outlook est l’une des applications les plus importantes de Microsoft 365 et elle ne peut pas devenir obsolète ou manquer de fonctions. Les utilisateurs d’Outlook ont ​​toujours été très exigeants et la nouvelle application doit être à la hauteur à tous points de vue.