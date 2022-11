Avengers Endgame était un « jalon de l’ère des salles de cinéma qui ne se répétera pas »

Le point culminant de la soi-disant Marvel Studios Infinity Saga est venu avec Avengers Endgame, la deuxième partie des deux crossovers Avengers réalisés par les frères Russo qui nous ont parlé de l’arrivée de Thanos et de la chute des super-héros de la Terre dans Infinity War, pour renaître et ripostez dans Endgame, ramenant à la vie la moitié de l’univers qui a été anéantie avec le claquement de Mad Titan. Et c’est justement Endgame qui représente un « jalon pour l’ère des salles de cinéma », chose qui ne se répétera pas selon ses réalisateurs. C’est ainsi que le média Variety l’a repris après avoir interviewé Joe et Anthony Russo.

« Ça n’arrivera plus jamais » quelque chose comme Endgame

Et c’est qu’Avengers Endgame était un événement qui a franchi les limites de la culture populaire pour devenir un phénomène dont tout le monde voulait connaître la conclusion, d’autant plus après avoir laissé le public totalement égaré avec la fin tragique d’Avengers Infinity War, dans lequel le plus puissants héros de la Terre -et d’une partie de l’univers- perdus, disparus.

Tout cela a conduit à un box-office écrasant qui a réussi à amasser rien de plus et rien de moins que 1 200 millions de dollars au cours de son seul premier week-end, une étape qui, selon les Russo, ne se répétera jamais à l’ère des salles de cinéma, principalement, pour le changement dans les habitudes de consommation des masses : « Cela n’arrivera plus jamais. C’était l’apogée de l’ère du cinéma. Quand nous avons commencé AGBO [su productora de cine y televisión]on sentait déjà que les vents tournaient », raconte Joe Russo.

Nous verrons si avec la première de Avengers Secret Wars, le prochain grand événement de Marvel Studios avec Avengers Kang Dynasty -qui arrivera avant-, une attente similaire est atteinte et, par conséquent, une collection record est également réalisée. Pour cela, il faudra attendre 2025 et 2026.

Source | Variety