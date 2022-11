La vaisselle du lave-vaisselle pue – pourquoi ?

Le savez-vous aussi ? Parfois, la vaisselle pue à la sortie du lave-vaisselle. Ça sent le moisi, comme le poisson, comme un chien ou même comme des œufs pourris. Pas gentil.

Mais cela n’arrive pas avec la vaisselle lavée à la main. Par conséquent, ce ne peut pas être la porcelaine, mais uniquement le lave-vaisselle. Mais quoi exactement ? Nous vous aiderons à résoudre les problèmes.

Restes pourris

C’est la première pensée, non? Les restes qui sont encore collés aux plaques lorsque vous allumez la machine. Mais ceux-ci sont soufflés de la vaisselle par le jet d’eau. Ils finissent dans le filtre et n’ont pas assez de temps pendant le cycle de rinçage pour développer de mauvaises odeurs.

Les restes de nourriture qui se retrouvent dans le filtre du lave-vaisselle peuvent développer des odeurs désagréables (Image )

S’ils y restent, cependant, ils commencent à pourrir. Les graisses et les protéines se décomposent, les composés sulfureux se forment et avec eux les odeurs putrides.

Remède : Nettoyez régulièrement le tamis. Pour les salissures importantes après chaque cycle de lavage. Sinon une fois par semaine ou au besoin.

Mais s’il vous plaît, ne commencez pas à prélaver la vaisselle avant qu’elle ne passe dans la machine. Après tout, c’est pour cela que l’appareil est fait. Un pré-rinçage inutile ne coûte que de l’eau, de l’énergie et donc de l’argent.

Grains de riz dans le bras gicleur

Si vous nettoyez la crépine, assurez-vous qu’elle est bien en place par la suite. Sinon, les restes de nourriture peuvent glisser à travers l’espace et pénétrer dans la pompe.

Il est préférable de retirer le riz et les herbes avant de mettre l’assiette au lave-vaisselle (Image Pixabay/congerdesign)

De là, ils reviennent dans le cycle de l’eau – peut-être après avoir langui pendant un certain temps. Ils se trouvent alors dans le bras de rinçage et peuvent répandre leur odeur à partir de là.

Incidemment, les grains de riz traversent particulièrement bien les zones de fuite du tamis. Ils ont également la taille idéale pour boucher les ouvertures du bras gicleur. Les restes d’épinards et d’herbes sont tout aussi ennuyeux. Vous devriez en fait laver ces petites pièces de la plaque au préalable.

Remède : Retirez et nettoyez les bras gicleurs. Cela peut être fait très facilement et en quelques étapes seulement. Il est préférable de consulter d’abord le mode d’emploi pour savoir comment procéder.

eau stagnante

Non seulement les restes dans le tamis sont un problème. Aussi l’eau qui est encore dans la machine.

Ceci est généralement caché dans les tuyaux et les tuyaux du lave-vaisselle. S’il y a encore de l’eau visible dans l’appareil, vous devez vérifier s’il y a un blocage, puis le réparer.

S’il y a de l’eau dans le lave-vaisselle, ce n’est pas une bonne chose (Photo : )

Les bactéries se multiplient dans l’eau résiduelle et des moisissures se forment dans les zones humides, en particulier lorsque la machine n’a pas fonctionné pendant une longue période.

Si vous le rallumez ensuite, l’eau restante peut se mélanger à l’eau fraîche et pénétrer dans la vaisselle.

Remède : Faites fonctionner régulièrement le lave-vaisselle dans le programme avec la température la plus élevée – sans la touche éco. Surtout après une longue pause.

Laissez toujours la porte ouverte jusqu’à ce que l’intérieur du lave-vaisselle soit complètement sec après l’avoir vidé.

des températures plus basses

Les bactéries ne sont tuées qu’à des températures supérieures à 60 degrés. Par conséquent, ce que j’ai écrit dans la section précédente s’applique également aux lave-vaisselle, qui fonctionnent tous dans le programme éco.

Il n’est pas nécessaire qu’il fasse 60 degrés pour la vaisselle, mais pour le lave-vaisselle au moins occasionnellement (Image : Bosch)

De nombreux Programmes éco 60 degrés ne chauffez pas l’eau à 60 degrés. Ils ne sont aussi efficaces qu’un bon programme à 60 degrés, et c’est de là qu’ils tirent leur nom. À une température maximale de 50 ou 55 degrés, cependant, les bactéries ne meurent pas.

Remède : Faites fonctionner régulièrement le lave-vaisselle dans le programme avec la température la plus élevée – de préférence le programme à 70 degrés pour les casseroles très sales. Certains lave-vaisselle ont également un programme d’auto-nettoyage.

Au fait, dans un autre article, nous expliquons exactement ce que signifient les symboles sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle :

Microfilm sur les scellés

Même si vous lavez beaucoup et chauffez régulièrement jusqu’à plus de 60 degrés : la moisissure peut encore s’installer dans des recoins cachés et constituer un terreau fertile pour les micro-organismes :

sur les sceaux

dans ou sur le tamis

dans les compartiments pour détergent et liquide de rinçage

Solution : Nettoyez soigneusement le lave-vaisselle. Essuyez les zones problématiques avec un chiffon humide, en particulier les joints.

Mauvaises pastilles de nettoyage

Les tablettes de détergent non seulement nettoient, mais désodorisent également – pour que ça sente bon quand vous ouvrez le lave-vaisselle. Chaque marque de tablette a une odeur différente et certaines peuvent avoir une odeur désagréable dans le nez.

Mieux vaut s’en tenir à une marque d’onglet (Photo: Peter Giesecke)

Au mieux, ce n’est qu’une illusion olfactive. Vous n’êtes tout simplement pas habitué à l’odeur d’un nouvel onglet.

Vous le savez peut-être grâce au détergent. Lorsque vous prêtez un vêtement et que vous le faites laver, il sent souvent différent – étrange, inconnu. Ensuite, c’est généralement à cause du détergent que vous ne connaissez pas.

Remède : trouvez une languette de nettoyage et respectez-la. Après un changement, donnez-vous le temps de vous habituer à la nouvelle odeur.

Mal connecté

Si l’odeur était présente sur la vaisselle dès le départ, cela peut aussi être dû au branchement de la machine.

Si l’erreur ne peut pas être trouvée, a:e craftsman:in doit le faire (Image : )

Cela est évident lorsque la connexion de l’appareil n’est pas devant le siphon mais derrière celui-ci, car celui-ci agit comme un piège à odeurs. Si vous ne le raccordez pas correctement, les odeurs du système d’égout peuvent monter dans votre maison.

Un tuyau d’arrivée contenant beaucoup de plastifiants peut également provoquer des odeurs. Il est alors agréable et souple lorsqu’il est connecté, mais les bactéries s’y installent facilement et provoquent une odeur nauséabonde.

Remède : Vérifiez la connexion et rétablissez-la si nécessaire. Demandez à un professionnel de le faire si vous n’êtes pas sûr. Euronics propose également un service de raccordement pour lave-vaisselle.

Conclusion : toujours propre, régulièrement chaud

Ce ne sont pas les restes qui causent une odeur nauséabonde sur la vaisselle. Dans la plupart des cas, ce sont des bactéries qui se sont installées quelque part dans le lave-vaisselle.

Gardez votre lave-vaisselle propre, videz régulièrement le filtre, essuyez les joints de temps en temps et nettoyez le bras gicleur si nécessaire. Surtout, laissez l’appareil fonctionner à plus de 60 degrés de temps en temps. À propos, il est également important de charger correctement le lave-vaisselle.

Parfois, cependant, il peut également s’agir d’une languette de nettoyage inconnue ou d’une mauvaise connexion.

Image en vedette :