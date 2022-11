En Allemagne, KFC invité à célébrer la tragédie de Crystal Night avec du poulet frit

L’entreprise a présenté ses excuses aux clients en expliquant que l’erreur avait été causée par un bot automatique qui s’occupe d’envoyer des notifications lors des récurrences nationales.

Mercredi, cette notification est arrivée sur les smartphones des clients allemands de KFC : « C’est le jour du souvenir pour Kristallnacht ! Offrez-vous un fromage plus doux sur votre poulet croustillant. » Le 10 novembre marquait le 84e anniversaire de la Nuit de Cristal, la vague de pogroms nazis qui a marqué le début de la phase la plus violente de l’antisémitisme en Allemagne. fried a invité ses clients à célébrez l’événement avec un fromage fondu spécial.

Le message a immédiatement déclenché des commentaires indignés sur les réseaux sociaux. « Comme vous pouvez être déplacé lors de la Reich Pogroms Night. Honte à vous ! », a tweeté Dalia Grinfeld, directrice adjointe des affaires européennes basée à Berlin à l’Anti-Defamation League. Et puis « KFC Germany c’est quoi ce bordel ». Est-ce que ça ne va pas chez vous ? », écrivent-ils à nouveau. Daniel Sugarman, directeur des affaires publiques au British Jewish Council of Deputies, a qualifié le message initial de KFC d’« absolument horrible ».

Excuses de KFC : « On a fait une erreur »

L’entreprise s’est immédiatement mise à l’abri. En fait, il semble que la notification de la nuit du pogrom du Reich était une erreur système. « Désolé, nous avons fait une erreur. En raison d’une faille dans notre système, nous avons envoyé un message incorrect et inapproprié via notre application. Nous sommes vraiment désolés, nous vérifierons immédiatement les processus internes afin que cela ne se reproduise plus. Veuillez nous excuser pour cette erreur. »

KFC a ensuite envoyé un e-mail à Gizmodo où il explique mieux la dynamique de l’erreur. « Nous utilisons un processus de création de contenu semi-automatique lié à des calendriers qui incluent des célébrations nationales. Dans ce cas, notre processus d’examen interne n’a pas été suivi correctement, ce qui a entraîné le partage d’une notification non approuvée. Nous avons maintenant suspendu les communications de l’application pendant que nous révisons notre processus actuel pour nous assurer qu’un tel problème ne se reproduise pas. »

Il semble qu’un bot soit à blâmer. L’entreprise a ensuite conclu en expliquant qu’elle comprend et respecte « la gravité et l’histoire de cette journée et nous restons attachés à l’équité, à l’inclusion et à l’appartenance à tous ».

La nuit des cristaux

Les attentats nazis de 1938 ont coûté la vie à plus de 90 personnes. Selon les rapports de l’époque, 7 500 entreprises et 267 synagogues et salles communes ont été détruites. Pour les historiens, cependant, le chiffre réel est plus élevé, plus de 1 300 personnes ont perdu la vie et au moins 14 000 synagogues ont été endommagées. Cette nuit-là marqua le début de l’Holocauste et força des centaines de milliers de familles juives à fuir le pays. Trois ans plus tard, les déportations massives systématiques vers les camps de concentration ont commencé. La Nuit de Cristal a été le début de la fin pour les Juifs qui à partir de ce moment ne pouvaient plus mener une vie normale dans le pays.

Quand McDonald’s a lancé la crème glacée Sundae Bloody Sundae

McDonald’s au Portugal a utilisé le slogan Sundae Bloody Sundae dans une promotion d’Halloween pour ses puddings à la crème glacée. La référence aux parachutistes britanniques qui ont tiré sur des manifestants lors d’une marche pour les droits civiques dans le quartier Bogside de Derry, en Irlande du Nord, en janvier 1972, n’a pas été appréciée par les clients. Et de fait McDonald’s a dû retirer le produit.

Ben & Jerry a également dû s’excuser auprès des consommateurs irlandais après avoir lancé la crème glacée Black and Tan. Les Black and Tans étaient une force irrégulière d’anciens soldats britanniques recrutés et déployés pendant la guerre d’indépendance irlandaise, connus pour leur brutalité.