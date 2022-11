Beast Gohan sur la nouvelle couverture de V-Jump avec une image inédite de sa transformation

Gohan Beast ou Gohan Beast, la nouvelle transformation puissante et colorée de Son Gohan dans le film Dragon Ball Super : Super Hero, fera la couverture du nouveau numéro de novembre du magazine japonais V-Jump, à travers une nouvelle image du personnage qui On peut déjà y voir la revendication principale d’un si célèbre magazine japonais. Ainsi, ce nouveau niveau de pouvoir unique parmi les Saiyans et que Gohan chérit déjà -dont l’apparence est marquée par des cheveux grisâtres très pointus et des yeux rougeâtres injectés de sang- et qui a fait sensation parmi les fans de Dragon Ball est le protagoniste absolu de la nouvelle édition de l’emblématique V-Jump.

Gohan joue dans le nouveau numéro de V-Jump

Ainsi, le film Dragon Ball Super: Super Hero a déjà fermé sa scène dans les salles avec un grand succès au box-office, malgré le fait que ces derniers jours, il a vu comment One Piece Film Red, le nouveau long métrage d’un manganime si populaire saga, a réussi à le renverser au box-office, se positionnant comme le film le plus rentable de la saga en France avec près de 2 millions d’euros après trois semaines d’affichage.

Ne manquez pas notre critique de Dragon Ball Super : Super Hero, un film qui « défend l’importance de prendre soin de la famille, et qui est à son tour un film idéal pour transmettre la passion du travail de Toriyama aux plus petits à la maison. Il a un bon rythme, des clins d’œil au passé, la démonstration qu’il y a de la vie au-delà de Goku et des moments intenses. Les plus connaisseurs de la série pourront trouver à redire sur la façon dont certaines choses sont faites et le CGI, qui fonctionne très bien en combat, n’est pas un style qui nous a volé le cœur… Mais au final, l’important est que c’est un film amusant, agile, divertissant, avec des surprises, une grande variété de personnages et qui est capable de maintenir l’essence de ce que Dragon Ball était et est.

