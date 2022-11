Lupita Nyong’o a pleuré en lisant un des premiers scénarios de Black Panther : Wakanda Forever

Pas plus tard qu’hier, nous avons discuté ici du succès critique de Black Panther: Wakanda Forever, qui anticipe déjà ce qui pourrait se passer au box-office avec un public émotionnellement lié au film lorsqu’il sortira en salles aujourd’hui. Et cela a dû être un baume et une joie pour l’équipe responsable du film, car on sait à quel point le tournage a dû être difficile avec l’absence de son malheureux personnage principal, Chadwick Boseman.

L’émotion à la surface et les larmes de Lupita

Ryan Coogler, réalisateur et scénariste, a même envisagé de quitter le projet après la mort de Boseman d’un cancer du côlon en 2020. Il a commenté la question dans Entertainment Weekly :

« Je ne savais pas si je pouvais faire un autre film, (encore moins) un autre film Black Panther, parce que ça faisait tellement mal. J’ai pensé, comment pourrais-je m’ouvrir pour me sentir à nouveau comme ça ?

Heureusement, Coogler a trouvé la force nécessaire dans les propres désirs de Boseman pour ce qu’ils avaient précédemment créé. Ainsi, le scénario que Coogler a transmis à Lupita Nyong’o n’était pas celui qui arrive dans les salles aujourd’hui, mais un projet antérieur qui était entre les mains de Boseman lorsqu’il ne se sentait plus assez fort pour lire quoi que ce soit. Comme vous pouvez l’imaginer, ce que Lupita a trouvé dans ces pages comprenait la version originale dans laquelle ses deux personnages sont toujours en couple.

« Alors il est venu avec moi (Ryan Coogler) et je me souviens d’avoir pleuré. En fait, j’ai pleuré de façon incontrôlable, parce que j’étais soulagé. J’étais soulagé de savoir que nous honorerions Chadwick, honorer T’Challa et que Nakia a eu cette histoire qui permettrait qu’elle grandisse. »

Black Panther : Wakanda Forever arrive dans les salles aujourd’hui et nous pensons aux émotions qui traverseront les salles au rythme du battement tribal du cœur des plus fidèles adeptes de Marvel. Ici, nous vous laissons avec la critique que nous avons publiée du film où l’hommage au défunt acteur est révélé.

Source | Collisionneur