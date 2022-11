Elon Musk révèle son plan aux employés de Twitter : « Nous deviendrons une banque »

Alors que le nouveau PDG dévoile ses projets, l’exode des salariés se poursuit. Trois chefs de la sécurité ont décidé de démissionner : tout le monde s’inquiète pour l’avenir de l’entreprise.

Nouveaux projets, anciens objectifs. Le 10 novembre, Elon Musk a demandé une réunion avec tous les employés de Twitter. C’était la première fois que le nouveau PDG s’adressait à ceux qui étaient restés après la première vague de licenciements. La réunion n’était pas une conférence mais une séance de questions-réponses au cours de laquelle Musk a expliqué les prochaines étapes de l’entreprise pour augmenter ses revenus et avoir un bilan positif.

La première étape concerne la transformation du service. Musk vise à introduire la possibilité d’effectuer des paiements via Twitter. Vieux buts, en fait. Considérant que l’un des premiers projets lancés par Musk dans la Silicon Valley Olympus était PayPal, l’une des plateformes qui a ouvert le marché des paiements en ligne.

Comment les paiements seront introduits

Selon Musk, tout commence par la technologie : entre envoyer un message et envoyer un colis d’argent, il n’y a pas toute cette différence. « Les paiements ne sont en réalité qu’un échange d’informations. D’un point de vue informationnel, il n’y a pas une grande différence, disons, entre l’envoi d’un message direct et l’envoi d’un paiement. Ils sont fondamentalement la même chose », a expliqué Musk.

L’idée est donc d’exploiter les connaissances acquises sur PayPal et de créer un système qui part d’une base d’utilisateurs déjà importante et répandue dans le monde entier : « C’est définitivement une direction dans laquelle nous allons aller, permettant aux gens sur Twitter d’envoyer de l’argent .partout dans le monde instantanément et en temps réel. Nous voulons juste le rendre aussi utile que possible ».

L’éternel projet WeChat, comme Twitter peut devenir l’application « tout »

Meta l’a poursuivi, maintenant Twitter le poursuit. Le projet à long terme reste toujours le même. En Chine, il n’y a pas de concurrence entre les réseaux sociaux : il y a WeChat, une énorme plateforme où vous pouvez envoyer des messages à d’autres utilisateurs, faire des transactions d’argent et publier des photos et des vidéos.

Le projet en Chine fonctionne mais le marché est complètement différent, le contrôle d’internet passe par le gouvernement central de Pékin et il est plus facile de conquérir et de conserver un monopole. Pour un marché libre comme celui occidental il est plus difficile de se lancer dans un tel projet, pourtant parmi tous les posts publiés par Musk avant de racheter Twitter il y en avait aussi un dans lequel il parlait de vouloir créer « X, l’appli de tout » .

Pas seulement des licenciements, des dirigeants de Twitter qui choisissent de partir

Les plans de Musk sont ambitieux mais ne convainquent pas tout le monde. Au cours des dernières heures, trois responsables de la sécurité de Twitter ont décidé de quitter leur emploi. Il s’agit de Lea Kissner (Chief Information Security Officer), Damien Kieran (Chief Privacy Officer) et Marianne Fogarty (Chief Compliance Officer). Ce sont tous des rôles de premier plan, ils ont tous survécu à la suppression des employés et, comme ils l’ont laissé entendre dans leurs messages Twitter, ils s’inquiètent tous de la voie que l’entreprise a décidé de prendre.