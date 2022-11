Ce sont les trois modes de contrôle de Street Fighter 6, y compris un « presse-boutons » pour les débutants

Les jeux vidéo de combat traditionnels peuvent être considérés comme un genre de niche, car la plupart d’entre eux nécessitent un grand dévouement pour extraire tout leur potentiel. Et la saga Street Fighter n’est pas étrangère à une manière très exigeante d’appréhender le divertissement électronique, notamment dans les modes en ligne, où les joueurs les plus expérimentés dominent sans ménagement leurs propres communautés. Dans le but d’ouvrir sa franchise fétiche à un nouveau public, Capcom a présenté les trois modes de contrôle qui seront proposés dans Street Fighter 6, avec le classique, le moderne et un nouveau dit dynamique, connu familièrement sous le nom de « bouton mashers », particulièrement indiqué pour les joueurs débutants qui veulent juste s’amuser sans complications.

Capcom détaille les modes de contrôle de Street Fighter 6

Ainsi, comme le rapporte le média Game Informer, Street Fighter 6 proposera jusqu’à trois modes de contrôle. Le classique sera celui d’une vie, celui choisi par le joueur habituel de Street Fighter qui offre un contrôle total du combattant avec ses mouvements, combos et techniques spéciales habituels. D’autre part, le contrôle moderne ajoute des combos assistés à la formule, simplifiant également la saisie des boutons et des directions de pad, le tout pour simplifier l’expérience de jeu et abaisser au minimum la passerelle vers le jeu.

Enfin, le mode de contrôle dit dynamique permet aux joueurs n’ayant aucune expérience des jeux de combat de profiter de quelques parties uniquement en mode local pour le plaisir, sans plus de prétentions que de profiter de Street Fighter 6 sans avoir à apprendre les mouvements de base. Ce mode utilise l’intelligence artificielle pour décider pour le joueur les meilleurs mouvements en fonction des actions avec la commande ; tandis que le joueur décide des sauts, des esquives ou de la direction du combattant, l’IA décide à tout moment quelle attaque est la meilleure dans chaque cas. Par conséquent, il est connu familièrement sous le nom de « machacabotones ».

« Dans un jeu de combat normal, lorsque les joueurs frappent des boutons au hasard, ils décrochent juste beaucoup de coups. Nous voulions quelque chose qui ferait la différence en appuyant sur des boutons au hasard », a expliqué le réalisateur du jeu, Takayuki Nakayama.

Street Fighter 6 devrait arriver sur le marché en 2023 pour PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S.

Source | Informateur de jeu