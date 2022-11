Ce livre photo de 167 pages est une lettre d’amour aux soirées LAN

Rappelez-vous quand : il n’était pas rare de quitter une LAN party en se sentant épuisé, légèrement nauséeux ou carrément malade. Cela semble gênant et misérable sur le papier, mais ceux qui ont pu vivre une véritable fête LAN à l’âge d’or se souviennent à quel point ils étaient vraiment magiques.

Les joueurs sur PC assez âgés pour se souvenir de la vie avant qu’Internet ne rende le multijoueur local obsolète ont probablement de bons souvenirs des soirées LAN.

Avant le haut débit, rivaliser avec vos amis signifiait transporter votre ordinateur et votre moniteur vers un emplacement central et relier physiquement le tout sur un réseau local (LAN). Après avoir résolu tous les problèmes de réseau et mis tout le monde sur la même page en termes de logiciel (un processus qui pouvait prendre une journée entière ou plus), ce qui s’ensuivait souvent était un marathon de jeux alimenté par la malbouffe et la caféine où le langage des déchets régnait en maître, jeter un coup d’œil à l’écran était mal vu et le concept de sommeil était ridiculisé.

(Malbouffe et soda requis)

Auteur Merritt K espère mettre en bouteille une partie de cette magie dans un nouveau livre intitulé LAN Party. À première vue, c’est une célébration photographique des sessions de jeu d’antan. Vraiment, c’est un typhon de nostalgie qui englobe non seulement la technologie de la fin des années 90 et du début des années 2000, mais aussi la culture, la mode et même la décoration intérieure.

L’histoire de l’une des photos les plus infâmes de LAN party sur Internet

Les LAN parties existent toujours, même à grande échelle, mais essayer de recréer le passé est souvent une cause perdue. Au début, on espérait que la réalité virtuelle pourrait raviver l’esprit des LAN parties, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé.

LAN Party recherche des financements sur Volume et est déjà à plus de la moitié du chemin avec au nord 30 000 $ de promesses de dons et 35 jours à venir. Ceux qui souhaitent sauvegarder le livre à couverture rigide de 167 pages devront débourser un minimum de 40 $ pour en obtenir une copie. Si tout se passe comme prévu, la LAN Party sera expédiée à l’automne 2022. Si la campagne n’est pas entièrement financée d’ici le 15 décembre, toutes les contributions seront intégralement remboursées.