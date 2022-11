TSMC espère déplacer la production de 3 nm aux États-Unis et commence maintenant à travailler vers 1 nm

La vue d’ensemble : ces derniers mois ont été mouvementés dans l’industrie de la transformation, les entreprises technologiques lançant de nouveaux produits à gauche et à droite. L’afflux d’appareils ne s’arrête pas, car TSMC prévoit de délocaliser le développement 3 nm aux États-Unis, et ce n’est pas la seule nouvelle.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a fréquemment fait la une des journaux ces derniers temps, de nombreuses entreprises lançant des produits comprenant les semi-conducteurs et les nœuds de processus du fabricant de puces. Le fabricant de puces taïwanais fournit de manière fiable à AMD ses processeurs 5 nm depuis 2020 et a même fourni de nouveaux nœuds 4 nm pour les récentes cartes graphiques Ada Lovelace de Nvidia.

L’iPhone 14 comprend également le nœud de processus 4 nm de TSMC. Cependant, en tant que client le plus important, Apple obtient souvent les développements les plus récents et les plus importants du fournisseur. En tant que tel, Cupertino prévoit de passer au processus 3 nm de TSMC pour l’iPhone 15.

Actuellement, TSMC ne produit que des nœuds de 3 nm dans son pays d’origine, Taiwan. Bien que cela ne cause pas nécessairement de problèmes ou de blocages importants au cours du processus de développement d’Apple, il existe des moyens de le rationaliser. Les deux sociétés ont une idée : déplacer toute la production 3 nm de TSMC aux États-Unis.

En 2020, TSMC a commencé à planifier la construction d’une usine de traitement et de développement aux États-Unis. Les premières estimations prévoient l’achèvement de la construction en 2021. Cependant, après deux retards, la date limite est désormais le premier trimestre 2023. En supposant qu’ils respectent ce délai, les modèles d’iPhone 15 seront équipés d’un tout nouveau processeur 3 nm fabriqué aux États-Unis.

Dans des nouvelles connexes, l’une des usines taïwanaises de TSMC a commencé à se concentrer sur la recherche de percées pour atteindre des nœuds de processus de 1 nm. Bien sûr, à mesure que les processeurs deviennent plus compacts, ils deviennent beaucoup plus difficiles à produire de manière cohérente. Les ingénieurs de TSMC doivent donc trouver de nouveaux matériaux et méthodes pour réduire à 1 nm et des processus plus petits.

À cette fin, TSMC s’est associé au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et à l’Université nationale de Taiwan (NTU) pour rechercher et développer de nouvelles méthodes. Après de nombreuses études d’ingénierie et de tests, ils ont découvert que la combinaison de « matériaux 2D » et de « bismuth semi-métallique » entraînait une résistance extrêmement faible, ce qui pouvait surmonter l’aspect le plus difficile de la production de nœuds de 1 nm.

Les équipes de recherche ont confirmé que les nœuds de 1 nm sont encore à des années d’être produits et vendus dans les produits de consommation. Nous ne verrons pas les plans actuels pour les nœuds de 2 nm avant la fin de 2024. Cela pourrait donc facilement prendre au moins cinq ans pour une telle percée. Qui sait, peut-être verrons-nous des nœuds de la taille d’un picomètre (1000 pm = 1 nm) avant la fin de la décennie si ces percées se poursuivent.