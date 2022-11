Ragnarok arrive dans les Terres du Milieu : essayez maintenant le mod Kratos et Atreus dans Elden Ring

Si Elden Ring est l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’année et peut-être celui qui a reçu le plus de mods au cours de ces mois, est-ce que quelqu’un doutait que cela finirait par arriver ? Pas nous, car nous savions que nous n’avions qu’à attendre la sortie de God of War Ragnarok pour jouer au RPG de From Software avec Kratos et Atreus.

Le mod est la création de Garden of Eyes (vous pouvez le télécharger et l’essayer par vous-même via ce lien), et il ne se limite pas seulement à introduire les protagonistes du jeu Santa Monica dans le monde d’Elden Ring ; Cela nous permet également de jouer avec des armes telles que la hache de Léviathan, les lames du chaos et même le marteau de Thor (Mjolnir). Alors on vous le montre en vidéo, où un combat contre l’imposant Malenia ne manque pas.

Elden Ring et God of War Ragnarok, se battent pour le GOTY ?

Bien que vous ne sachiez jamais ce qui va se passer, il semble logique de penser que les deux œuvres vont se battre pour remporter le prix du meilleur jeu de l’année. Avec respectivement 96 et 94 sur Metacritic, Elden Ring et God of War Ragnarok sont deux des jeux les plus acclamés de la dernière décennie. Y aura-t-il un tiers capable de lui faire face et de se battre pour la statuette ?

Dans notre analyse de la nouvelle aventure de Kratos et Atreus, nous disons que « Ragnarök remplit la plupart des promesses que la fin de God of War nous a faites, et c’est sûrement la meilleure nouvelle. Ce n’est pas un titre parfait, il maintient certaines décisions de conception discutables et il est évident que, si vous n’aimiez pas le ton et le rythme du précédent, celui-ci ne vous fera pas changer d’avis. Mais dans son idée, dans ce qu’il veut expliquer et surtout dans la façon dont il veut le faire, nous sommes parfois confrontés à un excellent jeu et à l’un des meilleurs titres que l’usine PlayStation ait donnés ces derniers temps.

Source | Jardin des yeux