Encore un report d’Artemis 1 : nouvelle fenêtre de lancement le 16 novembre, mais une autre tempête se profile

La NASA a annoncé qu’en raison de la tempête Nicole, le nouveau lancement d’Artemis 1 vers la Lune sera tenté le 16 novembre. La fusée a été exposée à de très fortes rafales de vent, risque d’un nouveau report.

Crédit : NASA

La NASA a décidé de reporter à nouveau le lancement d’Artemis 1, la première mission du programme qui amènera la première femme et le prochain homme sur la lune. La nouvelle fenêtre utile est prévue à 07h04 heure française le mercredi 16 novembre et durera 2 heures, mais il règne toujours un climat d’incertitude dû à la tempête tropicale « Nicole » qui frappe le Centre spatial Kennedy (KSC) au Cap Canaveral, Floride. La perturbation atmosphérique avait poussé l’agence aérospatiale américaine à reporter la fenêtre de lancement prévue le 14 novembre, la première après plus d’un mois de « repos » de la fusée Space Launch System (SLS) dans le Vehicle Assembly Building (VAB), le hangar il avait été déplacé en raison de l’ ouragan Ian fin septembre.

Artemis 1 a été en proie à plusieurs reports depuis août dernier, date à laquelle la première tentative de lancement était prévue. Les premières annulations ont été causées par des problèmes de capteurs, des anomalies de pression et des fuites d’hydrogène liquide, puis le mauvais temps s’est installé. Parce que la fusée SLS de 98 mètres – la plus grande et la plus puissante jamais construite par l’homme – est certifiée pour résister à des rafales de vent jusqu’à un maximum estimé de 137 kilomètres par heure sur la rampe de lancement (Kennedy’s Pad 39B platform Space Center), en raison À l’arrivée de Ian, les ingénieurs de la NASA ont décidé de le déplacer vers le VAB. C’était une décision avec un certain risque, car la traînée sur l’énorme machinerie qui transfère la fusée vers et depuis le VAB est réduite à seulement 74 kilomètres par heure. Après un mois dans le hangar, le même dans lequel elle a été assemblée, la fusée a été renvoyée sur la rampe de lancement en vue de la fenêtre du 14 novembre. Mais malheureusement la tempête tropicale Nicole s’est levée.

Dans ce cas, les ingénieurs ont décidé de ne pas ramener la fusée dans le VAB, mais de risquer de s’exposer aux éléments car ils n’étaient pas jugés si menaçants. Malheureusement, lors du passage de Nicole, les capteurs de la fusée et du pas de tir ont enregistré plusieurs rafales de vent supérieures à celles « supportables ». Certaines étaient légèrement plus élevées, mais une est montée à 160 kilomètres à l’heure. La situation étant stabilisée, les ingénieurs de la NASA effectueront des vérifications détaillées sur la santé du SLS, précisément à la lumière du dépassement des seuils signalés dans la certification de la fusée. Il ne peut être exclu que pour des raisons de sécurité un nouveau report soit décidé, ni que des avaries soient détectées qui nécessiteront un certain temps pour une nouvelle tentative de lancement. Pour le moment, cependant, la prochaine fenêtre de lancement reste celle du 16 novembre.

Artemis 1 est une mission de démonstration sans pilote qui amènera le vaisseau spatial Orion en orbite lunaire, à bord duquel, à l’avenir, si tout se passe selon les plans de la NASA, les astronautes seront assis. Pour le moment, il n’y a que des mannequins avec un équipement ad hoc pour mesurer le rayonnement auquel ils seront exposés. Dans quelques années, il devrait y avoir le lancement d’Artemis 2, qui amènera des femmes et des hommes sur l’orbite du satellite terrestre, tandis que d’ici la fin de la décennie, Artemis 3 est attendu, avec le véritable alunissage de la première femme . Il ne reste plus qu’à attendre le lancement d’Artemis 1 et espérer qu’il n’y aura plus de report.