La Warzone originale change de nom et supprime les cartes pour coexister avec la nouvelle version 2.0

Avec l’arrivée – et le succès massif – de Call of Duty: Modern Warfare 2 et l’ambitieux Warzone 2.0 qui approche à grands pas (16 novembre), de nombreux utilisateurs se demandent ce qu’il adviendra de la version actuelle, celle qui a fait ses débuts en 2020 et plus temps, il a subi des modifications pour remplacer la mythique carte Verdasnk par Caldera dans le but de s’adapter à Vanguard.

Eh bien, nous le savons déjà : dans quelques jours, il fera une pause jusqu’au 28 novembre prochain, date à laquelle il sera à nouveau disponible sous le nom de Call of Duty : Warzone Caldera. De plus, dans les déclarations d’Activision, on peut deviner que ladite version ne subira plus de modifications, car après avoir confirmé que Rebirth Island et Fortune’s Keep seront éliminés, la société invite les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur les nouvelles cartes à « attendre la prochaine Saisons Warzone 2.0.

Caldera, la seule carte disponible dans la nouvelle version de Warzone, la Battle Royale originale de 2020.

La saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 arrive en trombe

Nous ne sommes qu’à quelques jours (16 novembre) du lancement dans Warzone 2.0 et avec lui, la première saison de Call of Duty : Modern Warfare 2, qui apporte avec elle une montagne de nouvelles fonctionnalités. Cartes pour le multijoueur, scénarios classiques de la saga pour Battle Royale, véhicules, armes, modes de jeu… Dans ce lien, vous pouvez consulter la roadmap pour les mois à venir.

Call of Duty: Modern Warfare 2 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Un nouvel opus développé par Infinity Ward qui poursuit les événements survenus dans Modern Warfare 2019 (reboot) et qui vient avec le l’intention d’être au sommet du genre multijoueur pour les prochaines années. Ne manquez pas notre analyse.

Source | Call of Duty : zone de guerre