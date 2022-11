Smartphones Mystery Pixel détaillés dans les références de code

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google ont moins d’un mois, mais les rapports de leurs successeurs circulent déjà. Ronald Quandt du site technologique allemand WinFuture a récemment découvert deux nouveaux noms de code d’appareils Google – Husky et Shiba – dans le code source accessible au public. Les deux combinés semblent être alimentés par un nouveau SoC baptisé « Zuma » qui est développé par Google et Samsung. Selon le rapport, la puce utilise le même modem que celui du Google Tensor G2.

Les appareils contiennent également 12 Go de RAM chacun. On dit que Shiba dispose d’un écran avec une résolution de 2 268 x 1 080 pixels tandis que Husky pourrait être un peu plus grand à 2 822 x 1 344 pixels. Compte tenu de la quantité de RAM, cependant, les deux seraient probablement considérés comme des appareils haut de gamme.

Les combinés exécutaient également une version d’Android appelée « Upside Down Cake ».

Pixel 8 (Pro) ? Google a deux nouveaux appareils en préparation nommés « Husky » et « Shiba ». Les deux ont un nouveau SoC nommé « Zuma », beaucoup de RAM et des écrans haute résolution appropriés. https://t.co/D90qXLqqNx #Pixel8 #Pixel8Pro – Roland Quandt (@rquandt) 9 novembre 2022

Sur la base des preuves disponibles, Quandt pense que les appareils sont probablement des téléphones classiques de style dalle plutôt que des tablettes ou des pliables ou autre chose entièrement. Quant à savoir s’ils représentent ou non les futurs appareils Pixel, cela reste à débattre. Il pourrait s’agir de mises à jour de mi-cycle ou peut-être du Pixel 8. De plus, Quandt admet rapidement que Husky et Shiba pourraient simplement être des plates-formes de test pour l’équipe hardware de Google à expérimenter.

Google a annoncé ses smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro repensés début octobre et les a lancés une semaine plus tard. Le premier comprend un écran OLED FHD+ de 6,3 pouces (résolution 1 080 x 2 400, 416 PPI), deux caméras orientées vers l’arrière et plus d’une journée complète d’autonomie. La déclinaison Pro passe à un panneau OLED LTPO QHD + de 6,7 pouces (résolution 1 400 x 3 120, 512 PPI) aux côtés d’un triple réseau de caméras à l’arrière. Les deux sont alimentés par la puce Google Tensor G2 avec le coprocesseur de sécurité Titan M2.

Le prix commence à 599 $ pour le Pixel 7 standard avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, et 899 $ pour le modèle Pro avec 128 Go d’espace et 12 Go de mémoire.