Voici le nouveau contrôleur hautes performances Razer Wolverine V2 Pro pour PS5 et PC

Razer présente son nouveau contrôleur hautes performances Razer Wolverine V2 Pro pour PS5 et PC, un nouveau contrôleur avec la technologie HyperSpeed ​​​​Wireless qui garantit une expérience hautes performances et à faible latence. Ainsi, la société bien connue spécialisée dans les accessoires et périphériques pour les joueurs présente une manette sans fil pleine de technologies innovantes, à la fois pour les consoles PlayStation 5 et pour PC. Doté de la technologie sans fil Razer HyperSpeed ​​​​, des boutons méca-tactiles Razer, des déclencheurs Razer HyperTrigger, d’un micro-interrupteur D-pad à 8 voies, de 6 boutons remappables et plus encore, le nouveau contrôleur Razer Wolverine V2 Pro offre des performances et un contrôle ultimes.

La technologie la plus avancée du nouveau Razer

« Le Razer Wolverine V2 Pro apporte un tout nouveau niveau de vitesse et de performance au jeu compétitif », a déclaré Richard Hashim, directeur de la division mobile et console chez Razer. « Il offre tout ce dont les joueurs passionnés de consoles et de PC ont besoin pour être au plus haut niveau de jeu », ajoute-t-il.

Ainsi, le contrôleur Razer Wolverine V2 Pro est conçu pour une vitesse et un contrôle optimaux. Cette manette sans fil professionnelle de dernière génération est équipée de boutons méca-tactiles Razer, avec une distance d’actionnement de 0,65 mm, 35% de moins que les commandes à membrane habituelles, pour une activation plus rapide des boutons et une plus grande sensibilité tactile à chaque pulsation.

De plus, il ajoute un micro-interrupteur D-Pad à 8 directions qui garantit de sentir la pression individuelle pour chaque mouvement directionnel, idéal pour effectuer des combos dans les jeux de combat les plus exigeants. De son côté, les déclencheurs dotés de la technologie HyperTrigger permettent une vitesse et une précision supérieures dans les FPS et les jeux de course. Tout cela orné de la technologie d’éclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs.

Le nouveau Razer Wolverine V2 Pro pour PS5 et PC est désormais disponible pour 299,99 euros.

Source | Razer