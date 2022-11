Le Samsung Galaxy A33 5G reçoit la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13

Samsung a travaillé avec diligence pour publier la mise à jour stable d’Android 13 sur les téléphones éligibles. Ces derniers jours, nous avons vu les séries premium Galaxy S et Note 20 recevoir la mise à jour majeure One UI 5 centrée sur Android 13. Il semble maintenant que la société ait changé d’orientation pour pousser la mise à jour vers les téléphones de la série A de milieu de gamme de cette année. Hier, Samsung a lancé la mise à jour prévue pour le Galaxy A53 5G, et aujourd’hui, le déploiement est en ligne pour le Galaxy A33 5G. Si vous possédez le Galaxy A33 5G, vous pouvez maintenant mettre à jour votre téléphone vers Android 13 stable, lisez la suite pour connaître tous les détails de la mise à jour.

Samsung installe la mise à jour logicielle majeure sur le Galaxy A33 5G avec la version du firmware A336BXXU4BVJG. La mise à jour se déroule de manière échelonnée, actuellement, dans ces pays européens – Autriche, Croatie, Tchéquie, France, Irlande, Italie, Pologne, Russie, Suisse et Royaume-Uni. Le déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours. Android 13 est une mise à jour majeure, elle nécessite une énorme quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données avant d’installer la mise à jour. Samsung propose la nouvelle mise à jour avec le correctif de sécurité mensuel de novembre 2022.

En termes de fonctionnalités et de modifications, Samsung lance la mise à jour One UI 5.0 centrée sur Android 13 pour le Galaxy A33 5G avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment de nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, de nouveaux modes et routines, multitâche amélioré, des animations plus fluides, et bien plus encore. Au moment de la rédaction de cet article, les notes de publication de la mise à jour One UI 5 pour Galaxy A33 5G ne sont pas disponibles, mais vous pouvez consulter cet article pour en savoir plus sur One UI 5.0.

Samsung pousse la mise à jour du Galaxy A33 5G en différentes phases, si vous possédez le Galaxy A33 5G, gardez un œil sur le panneau de notification pour la notification OTA. Si vous n’avez pas reçu la notification, vous pouvez vérifier la mise à jour d’Android 13 en naviguant vers Paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Mise à jour logicielle, puis appuyez sur l’option Télécharger et installer, maintenant s’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou vous pouvez attendre quelques jours et revenir plus tard.

Si vous avez reçu la mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour votre Galaxy A33 5G, partagez vos impressions et les nouvelles fonctionnalités que vous aimez concernant la nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour le Galaxy A33 5G.

