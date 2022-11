Messi est le dernier joueur à rejoindre Call of Duty: Modern Warfare 2

Avec les skins de Pogba et Neymar révélés, il est temps de voir à quoi ressemble Messi dans son uniforme dans Call of Duty : Modern Warfare 2. Les stars du football arriveront ce mois-ci de manière échelonnée sous la forme de packages qui seront disponibles pour un temps limité. Ainsi, Neymar fera ses débuts le 21 novembre et Paul Pogba le 25, mais quid de Messi ?

Soldat Messi. Call of Duty: Modern Warfare 2 avec un accent argentin

L’événement Modern Warfare FC verra arriver les stars, qui apporteront également quelque chose appelé CODBall, un mode temporaire sur lequel il y a surtout des spéculations jusqu’à présent. Messi, la signature vedette, est celui qui sera le plus sollicité pour participer à l’événement. Ce sera le 29 novembre, et nous avons déjà les premières images, que nous avons partagées avec vous.

Autant Activision Blizzard que Microsoft, et même Sony, doivent être extrêmement satisfaits des performances de Call of Duty Modern Warfare 2. Sorti le 28 octobre dernier, c’est déjà le meilleur lancement de l’histoire de la franchise après avoir atteint le chiffre de un milliard de dollars en seulement dix jours.

Aujourd’hui, nous avons publié tout le contenu qui arrivera dans le jeu à partir du 16 novembre. Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, vous pouvez jeter un œil à ce que nous pensons du jeu dans son analyse, que nous lions ci-dessous. Réalisé par Alejandro Castillo, il reconnaissait qu’Infinity Ward était de nouveau en état de grâce. Il semble que l’impasse qu’a connue le jeu après le calvaire provoqué par l’annonce de l’acquisition d’Activision Blizzard par le géant Microsoft soit appréciée. Les premiers à reconnaître la qualité ont été les joueurs eux-mêmes, qui ont élevé le jeu dans la stratosphère.

fort | pc gamer