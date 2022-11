SOS d’urgence par satellite pour le lancement de l’iPhone 14 plus tard ce mois-ci, Apple annonce un investissement de 450 millions de dollars

Apple a confirmé aujourd’hui dans un communiqué de presse que les nouvelles fonctionnalités satellites pour iPhone 14 et iPhone 14 Pro seront effectivement lancées en novembre pour les clients aux États-Unis et au Canada, comme initialement annoncé. En dehors du service mobile, les utilisateurs d’iPhone 14 pourront se connecter à un satellite aérien pour envoyer un court message texte d’urgence et partager leur position avec leur famille.

Apple a annoncé aujourd’hui un investissement de 450 millions de dollars, dans le cadre de l’Advanced Manufacturing Fund, pour prendre en charge les fonctionnalités du satellite. Une part importante de cet argent ira à Globalstar, la société en charge de l’exploitation des satellites.

Le SOS d’urgence par satellite sera d’abord disponible aux États-Unis et au Canada. Le service est offert gratuitement pendant deux ans; les détails des prix après cette période n’ont pas été révélés. Il devrait arriver sur d’autres marchés l’année prochaine, bien qu’Apple n’ait pas confirmé les détails d’une nouvelle expansion.

Le SOS d’urgence par satellite utilise les bandes de spectre L et S pour contacter les satellites au-dessus. L’utilisateur d’iPhone aura besoin d’une vue dégagée du ciel pour pouvoir atteindre un satellite ; l’interface utilisateur à l’écran aidera l’utilisateur à pointer son téléphone dans la bonne direction.

Le partenariat Apple-Globalstar indique que l’iPhone 14 contactera l’un des 24 satellites Globalstar en orbite autour de la planète. Le satellite relaie ensuite le message aux stations au sol.

Si le message est envoyé dans une zone où les services d’urgence locaux prennent en charge la communication par SMs, le message leur sera envoyé directement. Sinon, les sous-traitants Apple travaillant dans les centres de relais les appelleront en votre nom.

En plus des messages texte SOS, la connectivité par satellite peut également être utilisée pour transmettre l’emplacement de la personne à l’application Find My.

Ces fonctionnalités seront disponibles dans quelques semaines pour les clients de l’iPhone 14. Il n’est pas clair si la fonctionnalité sera lancée dans le cadre d’iOS 16.1 avec un changement côté serveur, ou nécessitera une mise à jour logicielle. Netcost-security.fr comprend que presque toutes les fonctionnalités sont déjà intégrées dans le système d’exploitation iOS 16.1.

