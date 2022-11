Philips Hue lance des lumières de Noël intelligentes avec HomeKit, mais elles ne sont pas bon marché

Philips Hue élargit sa gamme de produits pour la maison intelligente avec quelque chose que beaucoup de gens attendaient : les guirlandes lumineuses Festavia. Ces nouvelles guirlandes intègrent la connectivité HomeKit, parmi un certain nombre d’autres fonctionnalités utiles pour la maison intelligente. Ils sont parfaits pour les décorations de vacances, mais peuvent également être utilisés toute l’année pour un éclairage d’accentuation et d’autres occasions spéciales.

Les nouvelles guirlandes lumineuses Philips Hue Festavia sont dotées de 250 LED intelligentes le long d’un cordon de 20 mètres, Signify affirmant qu’elles offrent « beaucoup de flexibilité pour décorer votre sapin de Noël, votre escalier ou n’importe quelle zone de votre maison ». Ils peuvent être utilisés avec HomeKit, l’application Philips Hue, Amazon Alexa, etc.

Les guirlandes lumineuses Festavia offrent toutes les différentes fonctionnalités intelligentes que vous attendez d’un produit Philips Hue, y compris le contrôle de la luminosité, les couleurs, les minuteries, les horaires, etc. Philips Hue ajoute également de nouvelles options Sparkle et Scattered conçues spécifiquement pour Festavia :

De plus, les utilisateurs peuvent choisir plusieurs points de couleur pour créer un effet de lumière dégradée le long de la ficelle, donnant vie aux couleurs. Comme avec tous les produits Hue, les guirlandes lumineuses Festavia fonctionnent en harmonie avec les autres lampes Philips Hue dans l’espace En plus des guirlandes lumineuses Festavia, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans l’application Hue. Le nouvel effet Sparkle fait scintiller chaque lumière sur la ficelle, créant un look festif supplémentaire. Pour un cadre plus confortable, les utilisateurs peuvent bien sûr choisir l’effet Bougie ou Cheminée existant. En plus de cela, Festavia est livré avec un nouveau style que les utilisateurs peuvent sélectionner : Dispersé. Alors que le style linéaire existant produit un dégradé de couleur homogène d’une extrémité à l’autre de la ficelle, le style Scattered répartit jusqu’à cinq couleurs au hasard le long de la ficelle pour une expérience colorée et festive.

Les nouvelles guirlandes lumineuses Festavia ont un coût. Ils seront disponibles à la commande le 15 novembre pour 159,99 $, exclusivement sur le site Web de Philips Hue. Pendant des années, de nombreuses personnes ont opté pour l’utilisation de guirlandes « stupides » associées à une prise intelligente pour apporter la connectivité HomeKit à leurs décorations de Noël.

Les nouvelles lampes Philips Hue Festavia offrent des fonctionnalités supplémentaires par rapport à une telle configuration, telles que des commandes précises de couleur et de luminosité et des fonctionnalités telles que « Sparkle ». Que ces fonctionnalités aident ou non à justifier le coût dépend de vous. Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

