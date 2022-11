Jenna Ortega déclare que Scream 6 a tellement d’action et de sang que vous ne remarquerez même pas l’absence de Neve Campbell

Que l’acteur ou l’actrice principale d’une saga cinématographique en disparaisse peut être un problème pour les fans les plus fidèles (dites-leur aux fidèles de la série The Witcher). Dans le cas de Scream 6, ce n’est pas qu’ils aient changé le visage de son protagoniste le plus classique, Nave Campbell, leur absence a simplement été excusée en donnant de l’importance à d’autres visages.

Scream 6 sera plein d’action et de sang

L’actrice Jenna Ortega, qui a été interrogée sur le sujet, a répondu ainsi :

« J’ai l’impression que je ne peux pas vraiment en parler simplement parce que ce n’est pas nécessairement mon personnage, mais je dirai qu’il se passe beaucoup de choses dans le film, c’est tellement bourré d’action et c’est tellement sanglant que je pense que tu vas être presque distrait. »

Il a ensuite couvert un peu son dos en commentant que, bien sûr, il y aura des références au personnage classique de Campbell. Et bien, on s’en fout un peu. Nous nous intéressons précisément à ce qu’Ortega met en lumière, ce carrousel sans fin d’action et d’hémoglobine.

Souvent, nous pensons que les films qui ne vous laissent pas respirer du début à la fin cachent d’importantes lacunes dans le scénario. C’est comme s’ils voulaient que le public ne s’arrête pas une seconde pour réfléchir car à ce moment précis l’évidence ferait s’effondrer le film. Il y a des exceptions, bien sûr, mais aussi que le miracle d’un Mad Max Fury Road ne se produit que de temps en temps.

La saga Scream a fait mouche dès le début avec l’intériorisation des tropes d’horreur, qu’elle a joyeusement partagé à l’écran avec un public fidèle au genre. Qui sait, peut-être que la solution serait de serrer un peu les freins et d’utiliser le métalangage pour profiter justement de ce qui est destiné à être caché par le bruit. Nous ne le saurons avec certitude que le 10 mars 2023, date à laquelle Scream 6 nous fera crier et rire dans les salles.

Source | Collisionneur