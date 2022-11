Parce que maintenant Apple peut bloquer les photos nues dans les messages privés

Les photos plus explicites seront floues et Spotlight et Safari enverront un message aux utilisateurs lorsqu’ils feront des recherches sur le sexe ou la maltraitance des enfants.

Une nouvelle mise à jour pour iPhone, iPad, Apple Whatch et Mac permettra aux parents d’activer un filtre qui empêche la réception et l’envoi d’images nues. La nouveauté d’Apple est un moyen d’endiguer le sextage, ou l’échange numérique de messages et de photos sexuellement explicites.

Pour activer le filtre, configurez simplement un partage familial sur l’appareil, puis l’application Messages avertira les mineurs lorsqu’ils reçoivent ou envoient une photo nue. L’image sera floue et vous pourrez également choisir de ne pas afficher la photo.

POMME | La mise à jour pour protéger les mineurs des images sexuellement explicites

Le sexting en Italie est un phénomène répandu

Une enquête de l’Observatoire national de l’enfance et de l’adolescence de la Fédération italienne de sexologie scientifique (Fiss) a rapporté qu’en Italie, deux garçons sur trois ont reçu ou envoyé des messages sexuellement explicites. Les risques sont la possible publication et diffusion en ligne de photos ou vidéos intimes, le revenge porn, mais aussi l’exploitation d’adultes qui pourraient rapprocher des enfants sur le web. Dans l’ensemble, l’étude a expliqué que la plupart des jeunes étaient bouleversés après avoir échangé ou reçu du contenu sexuel.

Appe protège la vie privée

La fonction a été programmée de manière à garantir l’intimité des personnes. En fait, Apple a créé un système d’intelligence artificielle capable d’analyser et de reconnaître les photos qui contiennent des nus. Il n’y a donc pas besoin d’intervention humaine, ni de chargement de contenus interdits sur les serveurs de l’entreprise. Grâce à ce système, la transmission des messages reste cryptée et inaccessible aux tiers. Apple a également déclaré qu’il n’avait pas accès aux messages.

Le filtre était déjà activé l’année dernière aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, il est désormais également disponible en Italie et en Espagne. Elle ne fonctionne que pour l’appli messages, il n’est pas possible de l’appliquer par exemple sur WhatsApp et Telegram, qui restent les canaux les plus utilisés, justement par les jeunes.

Les autres fonctions de la mise à jour

Ce n’est pas la seule nouveauté. Toujours dans cette tendance, avec la mise à jour, Siri répondra aux questions sur les violences physiques et psychologiques contre les mineurs, fournissant également un vade-mecum sur la manière de porter plainte. Spotlight (le moteur de recherche interne d’Apple) et Safari ont également été mis à jour pour envoyer un message lorsque les utilisateurs recherchent du sexe et de la maltraitance d’enfants.