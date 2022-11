Comment augmenter le volume sur Vizio TV [7 Ways]

Lorsqu’ils recherchent un nouveau téléviseur, les consommateurs recherchent généralement trois facteurs principaux. Son prix, sa qualité de sortie vidéo et ses fonctionnalités. Bien sûr, ce sont des facteurs décisifs importants lors de l’achat d’un nouveau téléviseur. Mais, il y a toujours un facteur particulier que les gens omettent la plupart du temps et c’est la sortie audio du téléviseur. En toute honnêteté, les gens ont tendance à connecter leur téléviseur à une barre de son ou à un système audio de cinéma maison.

Il arrive cependant que vous remarquiez que la sortie audio de votre téléviseur semble soudainement faible ou silencieuse. C’est un problème dont beaucoup de propriétaires de téléviseurs Vizio parlent depuis longtemps. Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinerons différentes solutions que vous pouvez suivre pour améliorer le son et rendre votre téléviseur Vizio plus fort.

Il existe un certain nombre de façons que vous pouvez suivre pour essayer de rendre votre téléviseur Vizio plus fort. Jetons un coup d’œil aux différentes manières.

Vérifier les niveaux audio de l’appareil connecté

Si vous pensez que même après avoir augmenté le volume de vos téléviseurs Vizio, il ne semble pas plus fort, vous devrez peut-être vérifier le niveau audio sur les appareils branchés ou connectés au téléviseur Vizio. Qu’il s’agisse d’un DVR, d’un décodeur, d’un Streaming Stick, de lecteurs Blu-ray ou de tout autre élément, vous souhaiterez peut-être vérifier les niveaux audio et les paramètres de l’appareil connecté. Ces appareils sont livrés avec leurs propres télécommandes. Ainsi, jeter un coup d’œil aux paramètres audio devrait normalement régler et résoudre tous les problèmes audio à faible volume.

Vérifier les câbles audio des appareils connectés

Certains de ces appareils que vous connectez au téléviseur Vizio peuvent vous obliger à connecter des câbles audio séparés à l’arrière du téléviseur Vizio. il est conseillé de vérifier les câbles audio pour tout dommage ou coupure. En même temps, il est conseillé de vérifier si les câbles ont été correctement branchés sur la bonne entrée de sortie de votre téléviseur et les bons ports de sortie de votre appareil connecté.

Si les câbles sont usés et endommagés, il est conseillé de les remplacer immédiatement. De plus, il convient de noter ici que parfois les niveaux audio peuvent être réglés à un certain niveau de sorte que peu importe à quel point vous augmentez le volume, il ne devient pas fort. À cet égard, il serait conseillé d’obtenir des médias qui ont été enregistrés ou maîtrisés avec une qualité audio supérieure.

Ajuster les paramètres de volume sur Vizio TV

En plus de simplement se mêler des commandes de volume pour augmenter ou diminuer le son, certaines variantes et certains modèles de la gamme Vizio Smart TV ont des paramètres audio supplémentaires. Nommé SRS TruSurround ou DTS TruSurround, vous devrez peut-être désactiver les paramètres afin de rendre le son de votre téléviseur Vizio plus fort.

Désactiver SRS/DTS TruSurround

Saisissez la télécommande du téléviseur et appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu de votre téléviseur.

Naviguez et sélectionnez la page Paramètres audio.

Choisissez Paramètres audio avancés.

Sélectionnez maintenant l’option DTS ou SRS TruSurround et choisissez Off.

Votre téléviseur Vizio devrait maintenant sonner plus fort lorsque vous augmentez le volume.

Connecter une barre de son

Même si après avoir fait des ajustements à l’audio, vous n’êtes pas satisfait de la sortie audio, vous pourriez aussi bien vous procurer une configuration de home cinéma ou de barre de son. Vizio lui-même fabrique un bon nombre de barres de son que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre téléviseur Vizio via le port HDMI ARC associé à un bon système audio, vous pourrez rendre le son de votre téléviseur Vizio un peu plus fort.

Effectuer une réinitialisation logicielle

Maintenant, nous n’allons pas parler simplement d’augmenter le niveau de volume de votre téléviseur Vizio car il ne vous donne clairement pas la bonne sortie audio. Ainsi, une réinitialisation logicielle est un bon moyen d’effacer la RAM du téléviseur et même de se débarrasser de tous les bugs qui auraient pu survenir, qu’ils aient un effet majeur ou mineur. Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre téléviseur, débranchez simplement le téléviseur de sa source d’alimentation et laissez-le pendant 3 à 5 minutes.

Une fois que la minuterie de 3 à 5 minutes est passée, rebranchez le téléviseur et vérifiez si le volume de votre téléviseur s’est fixé ou non. si c’est le cas, tant mieux. Si c’est le cas, vous pouvez envisager d’essayer les autres méthodes mentionnées ci-dessous.

Réinitialisation d’usine de votre téléviseur intelligent Vizio

Si le réglage des paramètres audio ne fonctionne pas, vous feriez peut-être mieux d’effectuer une réinitialisation d’usine. La réinitialisation d’usine de votre téléviseur Vizio effacera toutes sortes de données. Que les applications soient installées ou que des paramètres personnalisés soient définis, vous perdrez tout. Selon le type de Vizo TV que vous possédez, vous pouvez suivre notre guide dédié sur la façon d’effectuer une réinitialisation d’usine sur un Vizio Smart TV.

Envoyer le téléviseur pour réparation

Le dernier recours pour régler les choses est de simplement faire vérifier votre Vizio par le centre de service. Il peut y avoir des problèmes avec la carte mère de votre téléviseur ou le haut-parleur lui-même. Il est conseillé de faire vérifier ces éléments si et seulement si vous avez une garantie sur votre téléviseur. ou bien, procurez-vous simplement un bon système audio et vous devriez être d’accord avec l’augmentation du volume du téléviseur de votre Vizio Smart TV.

Conclusion

Voici les méthodes de dépannage et les étapes que vous devez suivre pour améliorer et rendre le son plus fort sur votre Vizio Smart TV. Avez-vous essayé de rendre le son de votre Vizio Smart TV plus fort ? Si oui, quelles étapes avez-vous suivies ? Faites-nous savoir à leur sujet sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés: