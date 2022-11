Activision décompose la saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Activision Blizzard a partagé la roadmap concernant ses deux jeux vidéo phares, Call of Duty : Modern Warfare 2 et Call of Duty : Warzone 2.0. La société nord-américaine a confirmé le contenu qui sera disponible pendant la saison 1, qui débutera en même temps que la première de la bataille royale d’Infinity Ward, c’est-à-dire le 16 novembre.

Parmi les nouveautés figure bien sûr l’introduction de nouvelles cartes et modes de jeu. Comment pourrait-il en être autrement, il y aura aussi des véhicules et d’autres fonctionnalités. Comme si cela ne suffisait pas, le Gulag remanié de Warzone 2.0 est conçu comme un environnement 2v2, ce qui indique que les joueurs devront faire équipe avec une personne au hasard pour éliminer l’équipe adverse. Tous les joueurs auront des chargements prédéfinis, qui au lancement comprendront un pistolet ou un fusil de chasse, une grenade mortelle et une grenade tactique.

Voici la roadmap complète :

Tout ce qui vient à Call of Duty: Modern Warfare 2 dans sa saison 1

Plans

Maison de tir (6v6)

Expéditions (6 contre 6)

modes

mission coopérative

Plus

Tout ce qui vient à Call of Duty: Warzone 2.0 dans sa saison 1

Hormis le nouveau Goulag, c’est tout ce dont les joueurs pourront bientôt profiter dans le jeu free-to-play d’Infinity Ward.

Plans

modes

Véhicules

hélicoptère lourd

Hummer électrique

Nouvelles fonctions

combat d’eau

effondrement du cercle

conversation de proximité

Nouvelles stations de ravitaillement

Liste de lecture à la 3ème personne

Interrogatoire (BR)

Call of Duty : Modern Warfare 2 (lire notre analyse ici) est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Warzone 2.0, qui sortira le 16 novembre, est téléchargeable gratuitement sur ces mêmes plateformes, sous un modèle free-to-play (c’est-à-dire avec des microtransactions).

Source | ActivisionBlizzard