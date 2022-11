Spider-Man: Across the Spider-Verse aura ses chaussures Nike

Le lancement d’éditions spéciales de baskets en l’honneur de séries ou de films est devenu très courant. De plus en plus de marques lancent des collaborations spéciales avec des franchises, cherchant ainsi à attirer l’attention d’un fandom prêt à crier au monde entier à quel point ils aiment un personnage, un super-héros ou une histoire de fiction. On a déjà vu des sneakers des Simpson, des personnages de Disney, des éditions Marvel… Et c’est justement dans ce dernier univers que nous allons nous pencher puisque Nike a annoncé des Air Jordan 1 à venir qui rendront hommage à Spider-Man : Across the Spider- Voyez-vous et ce que vous voudrez porter sur vos pieds oui ou oui.

Traversée du multivers : le prochain Spider-Man animé

La bande de Spider-Man : Un nouvel univers a été un tel succès que personne ne doute qu’avec Crossing the Multiverse (Across the Spider-Verse) la franchise Peter Parker vous apportera à nouveau beaucoup. Et c’est que nombreux sont ceux qui attendent avec impatience cette suite qui a commencé à se développer en 2019 et qui verra enfin le jour l’année prochaine en deux volets : un premier qui sortira le 2 juin 2023 et un second qui arrivera en salles. en 2024.

Nous avons peu de détails sur l’intrigue de ce nouveau film d’animation, mais nous savons, grâce à son premier aperçu, que nous aurons à nouveau Miles Morales comme protagoniste dans une histoire dans laquelle notre Teenage Spider plonge dans le Spider-verset. Gwen Stacy (Spider-Gwen) revient à l’écran avec le super-héros qui rencontrera également un autre Spider-Man à la suite de ce voyage dans d’autres univers parallèles. Selon Sony, le bref synopsis que nous avons pour le moment se lit comme suit :

Miles Morales revient dans le prochain épisode de la saga Spider-Verse oscarisée, une aventure épique qui transportera le sympathique voisin de Brooklyn, Spider-Man, à travers le multivers pour unir ses forces avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-People, et ainsi affronter un méchant bien plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré auparavant.

Les attentes sont très élevées, Sony est confiant à 100% dans un nouveau blockbuster et Nike, qui ne perd pas de fil, a voulu se joindre à la fête avec une édition spéciale de ses chaussures pour accompagner la grande fête.

Spider-Man: Across the Spider-Verse x Air Jordan 1 High OG

Como apuntábamos al principio, es bastante común que las marcas de zapatillas lancen este tipo de ediciones especiales, de forma que sabiendo el éxito que genera la versión animada de Spider-Man, no es de extrañar que Nike haya querido aprovechar la situación y subirse al chariot.

zSneakerHeadz @zSneakerHeadz Spider-Man: Across the Spider-Verse x Air Jordan 1 High OG sortira l’été 2023. 🕷️🕸️👀 25 octobre 2022 • 16:17

Pour cette raison, la société a annoncé qu’il y aura une édition Spider-Verse Across de son Air Jordan 1 High OG, un modèle haut de gamme extrêmement populaire, et qu’il sera lancé avec le rouge classique des vêtements du super-héros combiné avec un noir avec toile d’araignée -et le swoosh blanc assorti à la partie supérieure de la semelle. Un design assez saisissant et attrayant qui ravira les fans et qui arrivera dans le catalogue Nike à l’été 2023.

Pour le moment, il n’y a pas de prix pour cette édition spéciale, bien que la version originale des chaussures ait un coût de 169,99 euros, de sorte que la version espiègle égalera ou dépassera ce chiffre. Gardez cela à l’esprit et commencez à économiser dès maintenant.