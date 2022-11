Angelina Jolie a presque joué le méchant Spider-Man 4 de Sam Raimi avec Tobey Maguire

Bien avant l’arrivée d’Angelina Jolie chez Marvel -plus précisément au sein du casting d’Eternals en 2021, jouant Thena-, la célèbre actrice aurait pu faire partie d’une autre célèbre saga Marvel bien des années auparavant. À tel point qu’il s’est avéré que Jolie aurait pu faire partie du casting de Spider-Man 4 annulé de Sam Raimi avec Tobey Maguire, jouant un méchant, en particulier la fille du Vautour. Así lo recogen medios como Screen Rant a partir del nuevo libro With Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood During the Golden Age of Comic Book Blockbusters de Sean O’Connell, donde se recogen anécdotas relacionadas con las primeras películas de Spider-Man en le cinéma.

Angelina Jolie vs Tobey Maguire : envie frustrée

On a déjà parlé à d’autres occasions du projet frustré de faire de Spider-Man 4 une réalité avec Tobey Maguire après l’échec relatif de Spider-Man 3, ce qui a donné le feu vert au redémarrage ultérieur de Spider-Man au cinéma. avec Andrew Garfield et ses deux cassettes de The Amazing Spider-Man. Et c’est que les projets d’inclure le Vautour en tant que nouveau méchant – en plus de Kraven et d’autres antagonistes – étaient déjà connus, mais ce que nous ne savions pas, c’est que Jolie allait faire partie du casting.

Angelina Jolie dans Marvel Studios Eternals

Ainsi, Angelina Jolie allait donner vie à la fille du Vautour, joué par John Malkovich, un personnage qui mourrait très bientôt dans l’intrigue et qui laisserait sa place à sa fille, un personnage qui n’est pas apparu dans les comics et qui allait jouer Angelina Jolie elle-même. « J’allais jouer un cadre accompli qui représentait une société de capital-risque qui tentait d’acheter le Daily Bugle », peut-on lire dans le livre sur Spider-Man au cinéma.

Le personnage de Jolie a découvert l’identité de Spider-Man et a tenté de rendre la vie misérable à Peter Parker. Enfin, et comme nous le savons tous, Spider-Man 4 n’a jamais pu démarrer la production ; Ce n’est qu’à Spider-Man: No Way Home que nous avons pu revoir Tobey Maguire en tant que Spidey et certains de ses méchants.

Source | ScreenRant