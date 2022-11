L’auteur historique de Dragon Ball Z déchaîne la poésie sur Dragon Ball GT : est-ce une suite ou pas ?

L’un des scénaristes et superviseurs les plus en vue de l’anime Dragon Ball a suscité la polémique sur les réseaux sociaux en décidant si Dragon Ball GT est ou non une suite officielle de Dragon Ball Z. A tel point que Takao Koyama, l’un des principaux scénaristes de l’anime basé sur le travail d’Akira Toriyama entre 1989 et 1996, a fait en sorte que la série animée originale toujours controversée Dragon Ball GT soit bien une suite directe et officielle de Dragon Ball Z.

Dragon Ball GT est canon selon l’écrivain Z

Et c’est que Dragon Ball GT n’a pas quelques détracteurs qui voient dans ladite série animée un produit qui n’est pas à la hauteur de l’œuvre originale d’Akira Toriyama, c’est-à-dire le manga Dragon Ball. À tel point que la série animée Dragon Ball GT n’est basée sur aucune œuvre de Toriyama, car elle n’existe pas en tant que manga; C’est une série Toei Animation qui est née dans le but de continuer à profiter du succès de Dragon Ball Z après sa conclusion, donnant lieu à une série de qualité douteuse avec des arcs d’intrigue que beaucoup de fans détestent.

Ainsi, un fan a décidé de demander à Takao Koyama si Dragon Ball GT est une « suite officielle » de Dragon Ball Z, ce à quoi l’écrivain a répondu par un clair « bien sûr ». Tout cela sans que l’écrivain lui-même travaille sur GT à son époque, même s’il saura quelque chose sur la franchise… Maintenant, après la déclaration de Takao Koyama, nombreux sont les fans qui n’acceptent pas ses propos et ne reconnaissent toujours pas le canon de Dragon Ball GT par rapport à la série originale.

Bien sûr, l’absence de personnalités clés de Dragon Ball Z dans GT était perceptible dans la qualité de l’anime, malgré l’arc rachetable occasionnel.

