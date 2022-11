Nintendo affirme que la rétrocompatibilité est « plus facile que jamais », mais ne précise pas si Switch 2 sera

Reste à savoir si le successeur de la Nintendo Switch est rétrocompatible avec la console précédente. Lors d’une récente réunion d’investisseurs, le créateur de Mario et Zelda, Shigeru Miyamoto, a répondu aux questions concernant cette fonctionnalité. Bien que le développeur vétéran ait souligné que l’objectif continue d’être de décrire des expériences originales, il a également réfléchi au fait qu’adapter les anciens jeux aux machines de nouvelle génération est « plus facile que jamais ».

« Dans le passé, nous fournissions le service connu sous le nom de console virtuelle, qui permettait aux utilisateurs de jouer à d’anciens jeux vidéo sur de nouvelles consoles avec du matériel plus moderne », a-t-il rappelé. « Tant que le matériel reste inchangé, ces jeux continueront d’être joués. » Cependant, le créateur japonais a souligné que la question des droits de publication « est compliquée », ils veilleront donc à ce que seuls les titres respectant ces droits soient ajoutés.

« Bien sûr, les jeux développés pour des consoles spécifiques ont été créés dans différents environnements de développement pour la console. En conséquence, explique Miyamoto, « le matériel a changé et l’environnement de travail n’est pas nécessairement réutilisé ». Ainsi, le père de Mario a reconnu que « les jeux sortis sur les anciennes consoles ne peuvent pas fonctionner sur les nouvelles consoles sans modifications supplémentaires ».

Shigeru Miyamoto, dans un Nintendo Direct.

Rétrocompatibilité plus facile, mais de nouveaux jeux sont l’objectif

Pour Miyamoto, la rétrocompatibilité est plus facile que jamais car les processus sont devenus plus standardisés. Ils disposent désormais des outils « qui donnent aux joueurs la possibilité de profiter d’anciens jeux vidéo sur de nouvelles consoles plus facilement que jamais ».

La nuance est que la société japonaise continuera à se concentrer sur le développement de nouveaux produits, comme le conclut Miyamoto lui-même. « Le point fort de Nintendo est de concevoir de nouvelles expériences de jeu, donc lorsque nous lancerons de nouveaux matériels à l’avenir, nous aimerions présenter des titres uniques qui ne peuvent pas être construits sur du matériel existant. »

Le successeur de la Nintendo Switch n’a pas été annoncé officiellement, bien qu’une offre de Creatures – une société qui travaille aux côtés de The Pokémon Company sur les titres de la saga – ait mentionné la prochaine machine dans une offre d’emploi récemment publiée.

Source | VGC