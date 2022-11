LEGO interdit les créations de Zelda car Nintendo n’y touche pas

Une idée LEGO annulée

Vous savez déjà comment fonctionnent LEGO Ideas. C’est une plateforme où les fans postent leurs projets imaginaires. Il peut s’agir de créations maison ou de projets numériques créés avec des outils informatiques, peu importe, ce qu’ils recherchent, c’est d’avoir le plus grand impact possible, d’ajouter des votes positifs et d’attirer l’attention de ceux qui dirigent LEGO afin qu’ils prennent leur conception à production.

C’est ainsi que sont nés certains décors, comme la machine à écrire, la maison du film Home Alone, le décor de la série The Office, le Globe et bien d’autres. L’enjeu est que, comme prévu, de nombreux fans de Zelda souhaitent voir un ensemble inspiré de l’univers d’Hyrule dans les stores, la plateforme LEGO Ideas est donc depuis longtemps remplie de projets autour de The Legend of Zelda. Mais Zelda vient de Nintendo.

Nintendo ne partage pas

L’histoire de Nintendo ne dit pas que c’est une firme très égoïste avec ses propriétés, et s’il s’agit de Zelda, Pokemon et Mario, les choses deviennent très tendues, au point que le géant ne secoue pas son pouls au moment d’envoyer les personnes impliquées au tribunal. Dans le cas de LEGO, les idées liées à Zelda proposées sur la plateforme ont été annulées il y a quelques mois, prouvant que Nintendo n’allait une fois de plus pas laisser passer une tentative de monétisation de ses propriétés (oui, et avec raison).

Mais il semblerait qu’avec l’idée qu’il n’y ait pas d’oublis ou de projets détournés, la marque à bloc a été contrainte de mettre un terme aux intentions futures. Pour ce faire, il a décidé d’inclure The Legend of Zelda dans la liste des adresses IP interdites d’utilisation dans des projets personnels par les utilisateurs de LEGO Ideas, de sorte qu’à partir de maintenant, personne ne pourra envoyer une proposition liée à cela.

Parce que?

Dans la célèbre liste, nous pouvons trouver d’autres adresses IP telles que Super Mario, Transformers, Star Wars (dont LEGO a des ensembles officiels) ou Pokémon (la licence est détenue par la marque Mega Construx), donc la question qui se pose est, ¿ A Zelda a été banni suite à des pressions de Nintendo, pour entretenir de bonnes relations avec Nintendo, ou parce que LEGO prépare de futurs sets Zelda ?

Compte tenu de la performance des Super Mario LEGO, il faut s’attendre à ce que LEGO et Nintendo soient intéressés à exploiter une autre des IP qui pourrait générer beaucoup d’argent avec les ensembles, donc le temps nous le dira, mais nous devrons être vigilants avant une éventuelle libération. Un château d’Hyrule ne serait pas mal pour commencer.