Les créateurs de Disco Elysium entament une action en justice contre ZA/UM : « La société que nous avons construite a été pillée »

Si la nouvelle du limogeage, chez le développeur ZA/UM, de ses co-fondateurs et top managers de Disco Elysium, était déjà triste, la récente déclaration d’Aleksander Rostov aggrave encore les choses. Et c’est que l’ancien employé et directeur artistique porte de sérieuses accusations sur ce qui se passe dans son ancienne entreprise.

Ce que le changement de cap ZA/UM est censé cacher

« Nous sommes Robert Kurvitz et Aleksander Rostov, le directeur du jeu et le directeur artistique de Disco Elysium. »

C’est ainsi que commence la déclaration qu’Aleksander Rostov a partagée sur son compte Twitter, pour ensuite commenter que ses parts dans l’entreprise étaient minoritaires et que les actionnaires majoritaires actuels, Ilmar Kompus et Tõnis Haavel de la société estonienne Tütreke OÜ, avec le support d’un autre l’actionnaire minoritaire, Kaur Kender, aurait d’abord utilisé leur pouvoir pour les coincer dans l’entreprise, puis les licencier dès qu’ils auraient commencé à demander des données financières.

« Nous avons maintenant appris que Tütreke OÜ devait avoir obtenu le contrôle de Zaum Studio OÜ par fraude. Nous pensons que l’argent utilisé par Tütreke OÜ pour acheter la participation majoritaire a été illégalement prélevé sur Zaum Studio OÜ lui-même, argent qui appartenait au studio et à tous les actionnaires ».

Obtenir le contrôle de l’entreprise aurait donc été un processus frauduleux, prenant également l’argent qui était destiné à la suite de Disco Elysium. Ils auraient également désigné Tõnis Haavel comme chef de file, dont ils partagent également des données sur les condamnations antérieures pour fraude. Les crimes signalés pourraient être résolus avec jusqu’à trois ans de prison selon les lois du pays, et Rostov assure qu’il a tout rendu public parce que lui et Kurvitz ont des preuves des crimes commis.

La réponse de ZA/UM

La réponse d’Ilmar Kompus, actuel directeur de ZA/UM, ne s’est pas fait attendre. Il est passé par le média Ekspress et accuse Kurvitz et Saandar Taal (un autre ancien actionnaire) d’inconduite, de mauvaise gestion et de création d’un environnement toxique dans l’entreprise qui a nui aux femmes et aux autres employés. Cerise sur le gâteau, il les accuse d’avoir tenté de voler l’IP de Disco Elysium pour la revendre à une autre société à l’insu de ZA/UM.

Cela ne fait que commencer. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces événements tristes et amers, en espérant que la vérité et la justice l’emportent au plus vite.

Source | Alexandre Rostov et Eurogamer