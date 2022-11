Univers John Wick confirmé : Keanu Reeves rejoint le casting de Ballerina avec Ana de Armas

Les fans d’action et plus précisément de la saga John Wick ont ​​de la chance. Et c’est que comme on le sait déjà, la franchise avec Keanu Reeves sortira prochainement son quatrième volet en salles, alors qu’il y a déjà deux nouveaux spin-offs en développement avec le film Ballerina avec Ana de Armas et la série The Continental, un prequel au film original. Maintenant, Lionsgate confirme l’univers John Wick lui-même, avec de nouveaux produits à venir ; De plus, selon le média Collider, Keanu Reeves lui-même aurait rejoint la production de Ballerine pour apparaître dans le film.

John Wick et son propre univers élargi

Ainsi, il semblerait que Keanu Reeves lui-même se soit rendu à Prague pour rejoindre le tournage de Ballerina, le spin-off de John Wick réalisé par Len Wiseman qui nous présentera l’histoire d’une jeune assassine (Ana de Armas) qui entend suivre les traces du personnage légendaire joué par Reeves. Ainsi, le célèbre acteur rejoint la production après avoir quitté le projet Hulu The Devil in the White City. De plus, l’acteur Ian McShane est confirmé pour reprendre son rôle de Winston, le gérant du Continental Hotel, pour l’occasion.

Et en parlant de Continental, la nouvelle série préquelle de John Wick qui nous racontera les premiers pas de Winston lui-même bien des années avant le premier film et dans laquelle Mel Gibson (Braveheart) sera également, il est confirmé qu’elle se voit à travers Prime Video en dehors des États-Unis suite au récent accord de Lionsgate avec la plateforme Amazon.

Rappelons que Lionsgate + est en train de se transformer après avoir quitté son ancien nom, Starzplay, le tout après avoir déclaré des pertes de 1 700 millions de dollars lors de son dernier trimestre. Le Continental n’a pas encore de date de sortie, même s’il devrait arriver sur Prime Video en 2023.

Pour sa part, Ballerina n’a pas non plus de date de sortie en salles, même si nous devrions pouvoir le voir en 2024. Celui qui a déjà une date est le John Wick 4 attendu, plus précisément pour le 24 mars 2023.

Source | Collisionneur