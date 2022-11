Liste des niveaux du Grand ordre du destin 2022 [FGO Tier List]

Les jeux mobiles ne cessent de s’améliorer et de devenir de plus en plus populaires. L’un des genres populaires de jeux mobiles devra être les jeux RPG. Il existe de nombreux jeux RPG avec lesquels vous pouvez jouer. Cependant, il y a un jeu en particulier qui est beaucoup joué, et il s’appelle Fate Grand Order, ou FGO en abrégé. Comme c’est le cas avec les jeux RPG, vous pouvez vous attendre à voir un grand nombre de personnages, et ces personnages sont ce qui est important dans un jeu RPG.

Tout le monde veut savoir si un personnage en particulier est bon ou non pour les batailles du jeu. Voici donc notre liste de niveaux FGO des serviteurs du jeu.

Liste des niveaux des serviteurs du Grand Ordre du destin

Fate Grand Order est un jeu RPG de style gacha sorti en 2017 et qui compte déjà plus d’un million de téléchargements. Le jeu est disponible gratuitement sur Google Play Store et le App Store d’Apple. Dans FGO, les serviteurs sont des esprits héroïques que vous contrôlez dans les batailles. Chaque serviteur a ses propres compétences uniques et appartient à différentes classes. Quoi qu’il en soit, voici leur liste de tous les serviteurs classés en 5 niveaux, le niveau S étant le plus élevé et le niveau D étant le plus bas.

Liste des niveaux de serviteur FGO – Niveau S

Amakusa Shirō

Arash

BB

Chloé von Einzbern

Cu Chulainn

David

Euryale

Georgios

Gilgamesh

Merlin

Minamoto-no-Raikou

Mordred

Nicolas Tesla

Nitocris

Orion

Ozymandias

Spartacus

Wolfgang Amadeus Mozart

Zhuge Liang

Liste des niveaux de serviteur FGO – Un niveau

Achille

Pendragon d’Altria

Antonio Salieri

Atalante

Atalante

Edmond Dantès

Emiya

Emiya

François Drake

Gaius Jules César

Hans Christian Andersen

Helena Blavatsky

Ibaraki-Douji

Ishtar

Ishtar

Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc

Katsushika Hokusaï

Lancelot

Lu Bu Fengxian

Mash Kyrielight

Médée

Meltrylis

Miyamoto Musashi

Néron Claude

Okado Izo

Okita Souji

Paracelse de Hohenheim

Paul Bunian

Quetzalcoatl

Râma

Robin des Bois

Sakamoto Ryouma

Sakata Kintoki

Sieg

Walkyrie

Liste des niveaux de serviteur FGO – Niveau B

Astérios

Avicebron

Billy the kid

Brynhilde

Fondateur de Midrash

Lanceur d’Okeanos

Charles Babbage

Chiron

Cléopâtre

Édouard enseigner

Elisabeth Bathory

Enkidou

Eric Bloodaxe

Fionn mac Cumhail

Frankenstein

Gilgamesh

Illyasviel d’Einzbern

Ivan le Terrible

Jing Ka

Karna

Enfant Gilgamesh

Kiyohime

Léonard de Vinci

Léonidas

Mecha Eli-chan

Méduse

Néron Claudias

Oda Nubunaga

Passionlip

Reine Medb

Sainte Marthe

Sasaki Kojirō

Scatchatch

Sherlock Holmes

Shuten-Douji

Tamamo-no-Mae

Tawara Touta

Tristan

Ushiwakamaru

XuanZang Sanzang

Liste des niveaux de serviteur FGO – Niveau C

Abigaïl Williams

Amakusa Shirō

Archer de l’Enfer

Astolfo

Vengeur de Shinjuku

Charles-Henri Sanson

Chevalier d’Eon

Cu Chulainn

Darius III

Emiya

Ereshkigal Napoléon

Fuuma Kotarou

Gorgone

Hektor

Henry Jekyll et Hyde

Hikikata Toshizo

Li Shuwen

Marie-Antoinette Seigfried

Médée

Rossignol

Niocris

Orion

Cavalier de résistance

Romulus

Sainte Marthe

Session Kiara

Suzuka Gozen

Vlad III

Liste des niveaux de serviteur FGO – Niveau D

Altera

Anna Mainiu

Archer de Shinjuku

Assassin de Parasio

Benkei

Caligula

Chacha Arjuna

Géronimo

Gilles de Rais

Helena Blavatsky

Iskandar

Katou Danzo

Marie-Antoinette

Mata Hari

Méphistophélès

Musashibou

Nezha

Okta Souji

Osakabehime

Fantôme de l’Opéra

Ryougi Shiki

Sémiramis

Chat Tamamo

Thomas Edison

Ceci conclut la liste des niveaux de serviteur pour le jeu Fate Grand Order ou FGO. Maintenant que vous avez cette liste de niveaux prête avec vous, vous pouvez toujours vous y référer, puis choisir les serviteurs qui vous semblent parfaits pour vos batailles. Comme c’est le cas avec les listes de niveaux, tout le monde ne sera pas d’accord ou en désaccord avec la liste. Donc, si vous pensez que le serviteur devrait être placé sur un niveau différent, n’hésitez pas à partager votre liste de niveaux sur nos réseaux sociaux.

