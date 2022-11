Faits marquants de Nintendo Indie World : Inscryption, Rogue Legacy 2, Have a Nice Death et plus encore

Ce même après-midi, une nouvelle édition du déjà traditionnel événement Nintendo Indie World Showcase a eu lieu avec la présentation des prochaines nouvelles de la scène indépendante pour Nintendo Switch. Et cette diffusion récente nous a laissé plusieurs nouveautés, comme les dates de sortie de titres très attendus comme Inscryption ou Rogue Legacy 2 -disponibles aujourd’hui-, des annonces de portage comme Have a Nice Death ou des surprises comme Desta : The Memories Between ustwo games ou la plateforme d’action 2D Pepper Grinder de Devolver Digital, entre autres.

Toutes les actualités de l’Indie World Showcase de Nintendo

Ainsi, l’une des grandes surprises de l’événement numérique de Nintendo a été la date de sortie du célèbre roguelite Rogue Legacy 2 sur Switch, disponible dès aujourd’hui dans l’eShop. En revanche, il a été confirmé qu’une autre des grandes bombes de la scène indie comme Inscryption arrivera très prochainement sur Switch, plus précisément le 1er décembre. La effrayante metroidvania Have a Nice Death se dirige également vers la console Nintendo, bien que dans ce cas, nous devrons attendre le 22 mars 2023.

Le très attendu Sports Story a également eu sa part d’honneur, annonçant qu’il arrivera dans l’eShop en décembre prochain, à une date encore à préciser. L’énigmatique Blanc, pour sa part, confirme une date sur Switch pour le 14 février de l’année prochaine. Parmi les surprises les plus intéressantes, on trouve le puzzle A Little to the Left -disponible aujourd’hui-, ONI: Road to be the Mightiest Oni, une aventure graphique saisissante qui arrivera le 9 mars 2023 ou la plate-forme d’action 2D colorée Pepper Grinder en charge de Devolver Digital, disponible l’année prochaine.

Le reste des titres présentés lors de l’événement Nintendo dédié aux indies sont Once Upon a Jester, Venba, Goodbye World, Aka, Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly, Desta : The Memories Between, A Space for the Unbound, Dordogne et Botany Manor, des jeux vidéo qui mériteront d’être suivis dans les mois à venir.

Source | Nintendo