Nintendo révise les prévisions de Switch, annonce une coentreprise avec DeNA, met à jour la liste des jeux les plus vendus et plus

En bref : le dernier rapport financier de Nintendo a révélé quelques informations intéressantes concernant le géant japonais du jeu vidéo. Dans le cadre de son briefing sur les résultats semestriels, Nintendo a réduit ses prévisions de ventes de Switch pour l’exercice fiscal de deux millions d’unités à 19 millions. La société a déclaré que la production de hardware était sur la voie de la reprise en raison de l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et que ses prévisions révisées étaient basées sur la production et les livraisons à ce jour.

Nintendo a vendu 6,68 millions de consoles Switch au cours du premier semestre de l’exercice, soit une baisse de 19,2% par rapport à la même période d’une année sur l’autre. Les pénuries de composants ont sans aucun doute joué un rôle dans la baisse des ventes, mais d’autres facteurs comme l’incertitude économique et le fait que le Switch approche de son sixième anniversaire doivent également être pris en compte.

Nintendo a lancé l’année dernière une version mise à jour de son ordinateur de poche avec un écran OLED plus grand qui s’est bien vendu, mais certains attendent toujours la possibilité d’une déclinaison plus puissante à l’avenir.

Les choses semblent un peu mieux côté logiciel. Au cours de la période de six mois, Nintendo a vendu 95,41 millions de titres de logiciels. C’est une augmentation de 1,6% d’une année sur l’autre, et Nintendo a déclaré qu’il comptait désormais 15 millions de titres vendus au cours de l’exercice.

Nintendo a également mis à jour sa liste des titres Switch les plus vendus à ce jour. Mario Kart 8 Deluxe est en tête du peloton avec 48,41 millions d’unités vendues au 30 septembre, suivi d’Animal Crossing: New Horizons avec 40,17 millions d’exemplaires vendus et de Super Smash Bros. Ultimate à 29,53 millions. The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Pokémon Sword / Pokémon Shield complètent le top cinq avec 27,79 millions d’unités et 25,37 millions d’unités vendues, respectivement.

Le reste du top 10 ressemble à ceci :

Super Mario Odyssey : 24,40 millions d’unités vendues

Super Mario Party : 18,35 millions d’unités vendues

Pokémon Brillant Diamant / Pokémon Brillant Perle : 14,92 millions d’unités vendues

Ring Fit Adventure : 14,87 millions d’unités vendues

Pokémon : Allons-y, Pikachu ! / Pokémon : Let’s Go, Évoli ! : 14,81 millions d’unités vendues

Ailleurs, Nintendo a déclaré que son service Switch Online comptait désormais plus de 36 millions d’abonnés payants. En plus de permettre le jeu en ligne, un abonnement donne accès à une bibliothèque organisée de jeux NES et SNES classiques ainsi qu’à des sauvegardes basées sur le cloud. Passer au niveau du pack d’extension déverrouille certains jeux Nintendo 64 et Sega Genesis, des contenus téléchargeables premium et bien plus encore.

Nintendo a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter plus de titres N64 et de contenu complémentaire payant pour les abonnés du pack d’extension à l’avenir.

En septembre, nous avons appris que Pilotwings 64, Mario Party et Mario Party 2 seraient mis en service d’ici la fin de l’année. L’année prochaine verra l’ajout de Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, Excitebike 64 et 1080 Snowboarding. Le jeu de tir à la première personne séminal GoldenEye 007 a également été promis, mais Nintendo n’a pas dit exactement quand il frapperait.

Nintendo a également annoncé une joint-venture avec son partenaire de longue date DeNA appelée Nintendo Systems. Si vous vous souvenez, Nintendo a formé une alliance avec DeNA en 2015 pour aider à percer dans le jeu mobile. Le premier titre officiel de la société, Super Mario Run, est sorti sur iOS fin 2016 avant d’arriver sur Android quelques mois plus tard.

Nintendo Systems sera une filiale de Nintendo, la société détenant une participation de 80 % dans la coentreprise. Ils fourniront également 80% des 34 millions de dollars de capital nécessaires pour lancer l’opération en avril 2023.