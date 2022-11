FIFA 23 TOTW 8 désormais disponible avec Salah, Trapp, Hernandez et Trippier

Une semaine de plus, EA Sports partage l’équipe de la semaine FIFA FUT 23 avec une sélection des meilleurs joueurs de la dernière journée de championnat, un tour qui donne lieu à la trêve internationale en raison de la célébration de la Coupe du monde au Qatar et qui est dirigé par des joueurs de la stature de Salah, Trapp, Hernández, Trippier ou Maddison, entre autres. Rappelons que toutes ces cartes joueurs sont déjà disponibles dans le cadre du marché des transferts et lors de l’ouverture des packs.

Tous ceux choisis dans le FIFA 23 TOTW 8

Voyons la liste des joueurs sélectionnés pour ce nouveau FIFA 23 TOTW 8, aussi bien les titulaires que les remplaçants et réservistes :

Titres

G : Kevin Trapp (Francfort) – 88

DG : Theo Hernandez (AC Milan) – 86

DD : Kieran Trippier (Newcastle United) – 86

DC : Gleison Bremer (Juventus) – 85

DC : Gabriel (Arsenal) – 84

MD : James Maddison (Leicester City) – 86

MD : Ezequiel Avila (Osasuna) – 82

MG : Mohamed Youcef Belaili (AC Ajaccio) – 84

AD : Mohamed Salah (Liverpool) – 92

CF : Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) – 86

BU : Paul Onuacho (Genk) – 82

Suppléants et réserves

G : Kasper Schmeichel (Nice) – 85

MG : Aleksandr Golovine (AS Monaco) – 82

MOC : Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach) – 82

CM : Giacomo Bonaventura (Fiorentina) – 82

AD : Michael Edwards (Sporting Lisbonne) – 82

BU : Mauro Icardi (Galatasaray) – 81

G : Jon McCarthy (LAFC) – 74

MOC : Billy Waters (Barrow) – 70

BU : Vladislavs Gutkovskis (Rakow Czestochowa) – 76

AD : Romulus (Rongcheng) – 76

BU : Eoin Doyle (St. Pats) – 75

Ce nouveau FIFA 23 TOTW 8 compte un seul footballeur appartenant à LaLiga Santander dans le onze de départ. L’élu est Ezequiel Ávila, attaquant de l’équipe de Navarre qui a réalisé un grand match contre le FC Barcelone malgré le fait que l’équipe Blaugrana ait remporté la victoire d’El Sadar, avec une note totale de 82, avec 83 allure et 84 au tir.

Parmi la sélection de joueurs remplaçants et de réserves, on trouve des noms comme Schmeichel (85), David López (81), Golovin (82), Plea (82) ou Bonaventura (82), entre autres. Parmi ceux-ci, le gardien Schmeichel est le mieux valorisé grâce à des scores tels que 84 en plongeon, 88 en réflexes ou 81 en arrêts.

Source | EA Sports