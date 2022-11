Ghostrunner donne son incroyable katana grandeur nature à celui qui parvient à surmonter son incroyable défi

Le katana Ghostrunner brutal et spectaculaire peut faire partie de la collection privée de l’un des 16 finalistes qui participeront au soi-disant Legendary Ghostrunner Challenge, un événement spécial organisé par One More Level et 505 Games pour célébrer le deuxième anniversaire de son célèbre et titre d’action cyberpunk frénétique. Cela a été présenté par les responsables à travers un clip vidéo que vous pouvez voir ci-dessous et dans lequel nous pouvons observer un tel objet désiré, plus précisément, à la minute 7:42.

Le défi ultime Ghostrunner

Ainsi, le soi-disant Legendary Ghostrunner Challenge organisé par 505 Games testera les 16 finalistes à travers le mode de jeu Waves à son plus haut niveau de difficulté, le tout le 13 novembre ; Le joueur qui parvient à relever le défi dans les plus brefs délais remportera le katana tant désiré avec éclairage RBG. Mais il y a quelques conditions importantes : chaque participant n’aura qu’une seule vie et le test se déroulera dans un cadre complètement nouveau.

Bien sûr, les 16 participants repartiront avec un ensemble de touches de clavier PC inspirées de Ghostrunner, un tapis de souris également inspiré du jeu et divers articles de merchandising. Le gagnant repartira avec tous ces extras ainsi que le grand prix de l’événement : un katana unique en son genre, grandeur nature, éclairé par RVB, tout comme celui du jeu. Une arme qui ne sera pas tranchante mais qui aura le look, le design et les détails de l’arme du jeu.

Rappelons que One More Level travaille toujours sur la suite de Ghostrunner ; et en attendant de recevoir des nouvelles de Ghostrunner 2 pour PC, PS5 et Xbox Series X | S, il semble qu’il arrivera sur le marché au cours du troisième trimestre 2023, ou ce qui est pareil, dans moins d’un an.

Source | 505 jeux