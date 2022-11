Comment Apple Watch aide les vétérans et les militaires actifs à faire face aux cauchemars du SSPT

Il s’avère que l’Apple Watch ne touche pas seulement des vies avec des fonctionnalités telles que la détection des chutes et les alertes de fibrillation auriculaire. Une application de prescription appelée NightWare aide les anciens combattants qui souffrent de cauchemars dus au trouble de stress post-traumatique. L’application utilise les capteurs Apple Watch et le retour haptique pour détecter et perturber intelligemment les cauchemars au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Apple met en lumière NightWare et comment le premier sergent à la retraite Robert Guithues a utilisé la solution pour réduire le stress des cauchemars après son service en Afghanistan.

« Votre esprit et votre psyché ne sont pas destinés à prendre certaines des choses que vous rencontrez lorsque vous êtes déployé et que vous combattez une guerre », a déclaré le vétéran de l’armée de plus de 20 ans à Apple. « Au fil du temps, mes cauchemars sont devenus plus vifs et physiques – se débattant, appelant des noms et des commandes. Et s’il y avait du tonnerre ou des éclairs dehors, je n’irais pas me coucher avant que le soleil ne se lève. Au pire moment après mon retour d’Afghanistan, je n’ai pas dormi pendant trois mois.

Ensuite, Guithues a découvert une application appelée NightWare qui nécessite une ordonnance et aide à perturber les cauchemars. Il a interrogé son médecin sur l’application et a reçu une Apple Watch et un iPhone préconfigurés pour exécuter le logiciel.

« Certains des sites les plus horribles que j’ai jamais vus ont continué à jouer encore et encore, mais quand j’ai commencé à utiliser NightWare, ils se sont arrêtés », a déclaré Guithues à Apple. « Le matin, l’appareil me dit qu’il est intervenu 25 ou 30 fois dans la nuit, et je ne me suis jamais réveillé une seule fois. C’est au point où je ne me souviens d’aucun des vieux cauchemars.

Guithues attribue à l’Apple Watch et à NightWare la réduction de moitié du nombre de médicaments qu’il prend et lui a finalement sauvé la vie.

Le système NightWare utilise « le capteur de fréquence cardiaque, l’accéléromètre et le gyroscope Apple Watch pour détecter un cauchemar, puis le perturber par retour haptique, générant de légères impulsions au poignet qui augmentent progressivement jusqu’à ce que l’utilisateur soit réveillé du cauchemar, mais pas du sommeil. « , explique Apple. C’est également le seul traitement numérique approuvé par la FDA pour le traitement des cauchemars.

NightWare a déjà été prescrit à 400 patients aux États-Unis, selon Apple. Presque tous les patients sont des militaires ou des vétérans en service actif.

Vous pouvez en savoir plus sur le système NightWare et sur la façon dont il utilise l’iPhone et l’Apple Watch pour améliorer la vie des membres du service ici. La Journée des anciens combattants, lorsque nous honorons tous les membres du service, est ce vendredi 11 novembre. Apple marque également la date avec un défi d’activité Apple Watch spécial.

