Serrures intelligentes WELOCK: Votre porte d’entrée s’ouvre par Bluetooth ou Empreinte

Dans une maison, il est désormais facile de rendre intelligent un maximum d’appareils. Tout devient contrôlables avec votre smartphone; la porte de garage, les volets, votre aspirateur robot, les caméras de sécurité… Mais il reste encore un élément que votre téléphone ne peut pas contrôler. C’est votre porte d’entrée car n’y a en effet aucun électronique à l’intérieur. Ainsi lorsque vous rentrez chez vous, il ne faut jamais oublier ses clés de maison. On les perd souvent dans une poche, au fond d’un sac, oubliée au bureau ou dans la voiture.

Et que diriez-vous si vous pouviez rentrer chez vous simplement avec votre empreinte digitale, à l’approche d’une carte ou même à la voix ? Vous n’auriez également plus à craindre que vos adolescents perdent le double de leur clé ou pourriez verrouiller la serrure à distance après le départ d’invités qui quitterait votre logis après vous. Ce type de serrure se démocratise aussi énormément dans les locations. Ainsi vous n’avez plus besoin de fournir de clé où être présent physiquement pour assurer l’accès au logement aux étrangers.

Afin de répondre à ces besoins et vous rendre la vie plus facile, la société WELOCK a créé des serrures intelligentes pour permettre à votre porte d’entrée d’être connectée. De nombreux modèles sont disponibles, proposant différentes méthodes pour ouvrir et fermer votre porte sans clé, mais aussi pour s’adapter à un maximum de gabarit de barillet (cylindre de serrure).

Dans cet article, nous allons découvrir et prendre en main le WELOCK TOUCH41, le dernier modèle de serrure connectée de la marque et voir à quel point sa mise en place et son utilisation sont accessibles.

WELOCK TOUCH41: Déballage & design

La serrure électronique WELOCK TOUCH41 arrive dans une boite de taille moyenne avec une ouverture scellée afin d’être sûr que celle-ci n’a pas été ouverte auparavant.

À l’intérieur du packaging, les différents éléments sont bien espacés et prêt à endurer les différents aléas du transport.

Avec la serrure connecté WELOCK vous trouverez plusieurs guides d’instruction dont l’un est en français, ainsi qu’une carte d’extension de garantie.

3 cartes RFID sont présentes permettant de déverrouiller la serrure ainsi qu’une petite boite en plastique contenant différent outils pour monter, démonter et ajuster la serrure WELOCK.

Une fois la serrure connectée sortie de la boite, on se rend compte du poids de l’ensemble (430 grammes) ainsi que la qualité de finition qui inspirent confiance.

La WELOCK TOUCH41 est composée en 3 parties. La partie intérieure qui vous permet de déverrouiller la serrure sans aucun problème, au centre vous retrouver le cylindre qui ressemble à un verrou traditionnel (taille classique et conforme à la norme européenne), et à l’extérieur vous retrouvez la partie sécurisée avec le lecteur d’empreinte digital apparent ainsi que le bouton d’allumage.

Le matériau est en acier inoxydable, avec alliage de zinc et plastique.

À l’intérieur du compartiment extérieur se trouve l’emplacement des 3 piles AAA 1,5V qui vont permettent d’alimenter en énergie la serrure. Ainsi qu’un port micro-USB de secours. Avec un rythme de déverrouillage de dix fois par jour, l’autonomie peut aller de 8 à 10 mois.

La profondeur de la poignée extérieure est de 57 mm et sa largeur est de 42mm. La poignée intérieure accuse quant à elle des dimension de 56 mm par 40 mm.

La serrure dispose d’un écran OLED (1,9 mm x 0,7 mm) qui affiche l’état de charge des piles, les réglages et les différentes alertes.

En ce qui concerne la sécurité, cette serrure connectée dispose d’une protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts et peut fonctionner dans une plage de température comprise entre -10°C et 60°C. Les serrures WELOCK sont par ailleurs classées super B Bank Level ce qui indique qu’elles résistent au moins 4 heures aux tentatives d’ouverture (1 minute pour la classe A, 5 minutes pour la classe B). Ce modèle spécifique peut fonctionner sans problème jusqu’à 10 millions de fermetures.

Grâce à sa résistance aux intempérie IP65, la serrure intelligente WELOCK est entièrement étanche à la poussière et aux éclaboussures. Cela signifie qu’il y a moins de risques qu’elle soit endommagée par l’usure quotidienne. Et, bien qu’elle ne soit pas totalement étanche, vous pouvez toujours l’utiliser à l’extérieur, à condition de l’abriter de la pluie.

WELOCK TOUCH41: Comment ça fonctionne & fonctionnalité

Grâce à un capteur d’empreintes digitales biométrique 3D situé sur la serrure, votre empreinte digitale devient la clé pour déverrouiller votre maison. En l’espace de 1,5 seconde, la serrure intelligente WELOCK reconnaît votre empreinte digitale et déverrouille la porte.

Mais, plus qu’une simple serrure intelligente, la WELOCK Touch41 est capable de reconnaître jusqu’à 100 empreintes digitales, ce qui vous permet d’assigner plusieurs utilisateurs (avec un maximum de 3 d’entre elles ayant la fonction d’administrateur), qu’il s’agisse de petits ou de grands ménages. Avec un taux de reconnaissance de 98 %, il s’agit d’une serrures intelligentes sûres et des plus fiables du marché.

Mais que faire si préférez ne pas utiliser la technologie des empreintes digitales pour accéder à votre maison ou à votre bureau ? C’est là toute la force de la serrure intelligente WELOCK. Vous pouvez également utiliser les cartes RFID fournies (jusqu’à 20 cartes peuvent être couplées) ou l’application WELOCK sur votre smartphone (disponible pour Android et iOS).

Vous pouvez déverrouiller vos portes de n’importe où avec une passerelle Wi-Fi Box. Ainsi, si un membre de votre famille oublie ses clés ou égare sa carte RFID, vous pouvez toujours lui accorder l’accès. Et, si cela se reproduit, vous pouvez consulter tous vos enregistrements déverrouillés via l’application pour voir l’historique des personnes qui entrent chez vous et à quel moment.

Avec une telle technologie embarquée, vous pouvez vous demander à quelle fréquence vous devez changer ou charger les piles. Avec ses trois piles AAA, la serrure intelligente WELOCK permet une solide autonomie d’un an. Cela signifie que vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre porte jusqu’à 8 000 fois avant de devoir changer ou charger les piles. Vous ne risquez pas d’être pris au dépourvu, car l’écran OLED permet de voir facilement l’état de la batterie, et l’application émet un avertissement lorsque la batterie est déchargée à moins de 20 %.

Si toutefois vous êtes pris au dépourvu, le verrou intelligent WELOCK peut être déverrouillé à l’aide d’un chargeur portable (une PowerBank exemple) en le reliant à la prise micro-USB de la serrure. Il suffit ensuite de lancer l’application pour permettre le déverrouillage de la serrure. Si les piles sont à plats ou enlevées, les paramétrages ne sont pas perdus. Un autre niveau de commodité pour assurer la protection de votre maison.

WELOCK TOUCH41: Installation & Initialisation

Grâce à son installation DIY, cette serrure intelligente peut être installée facilement en 5 minutes avec un simple tournevis. En effet, pas de câblage, pas de serrurier, le guide fourni suffira tout au long du processus. Il convient toutefois avant l’achat de vérifier la compatibilité de l’épaisseur de votre porte (elle doit être comprise entre 50 et 100 mm).

Nous commençons par enlever l’ancien barillet en retirant la vis qui le verrouille à la porte.

Une fois enlevé nous pouvons comparer les 2 verrous ensemble. Ceux-ci se ressemblent très fortement.

Dévissez le cylindre intérieur (la partie qui n’a pas de bouton ni d’écran). Faites-le glisser pour l’extraire. Mettez la serrure WELOCK Touch41 en place et fixez-la avec la précédente vis que nous avions enlevé sur la porte.

La longueur du cylindre est réglable (extérieur 40 mm – 55 mm et intérieur 30 mm – 60 mm), ce qui lui permet d’être compatible avec des portes d’épaisseurs comprises entre 50 mm et 100 mm.

Une fois en place, vous devrez passer à la première configuration de la serrure intelligente WeLock Touch41 (cette étape, pour être honnête, vous pouvez la faire encore plus confortablement avant de la remplacer par la serrure existante, de manière à faciliter tous les mouvements). Vous passerez ensuite à la configuration de la première empreinte, la plus importante, qui sera identifiée comme « propriétaire » et nécessaire aux éventuels réglages des paramètres système.

Pour faire les configurations d’empreinte digital, c’est très simple, il suffit de rester appuyé 8 secondes sur le bouton d’allumage. Après ce laps de temps « Sys Config » s’affiche sur l’écran, il suffit de rappuyer une fois sur le bouton power pour ajouter une empreinte administrateur ou utilisateur.

Dans ce menu il est également possible de supprimer les empreintes déjà enregistrées et il est également possible de lier les cartes RFID fournies (tags NFC) en les posant brièvement sur l’écran. Dernière fonctionnalité de ce menu, la possibilité de désactiver l’accès Bluetooth si vous le souhaitez.

Il ne faut pas sous-estimer l’utilisation de l’application compagnon WeLock, celle-ci permet entre-autre de faire des déblocages directement via son smartphone, nous l’analysons dans la prochaine partie de l’article.

WELOCK TOUCH41: Application

Vous pouvez accéder à l’application WELOCK en scannant le code QR présent directement sur la serrure. L’application est disponible pour Android et Apple dans leur store respectif.

L’application demande à scanner le QR Code qui se trouve sur la serrure pour identifier le modèle. Une fois le QR Code scanné, l’appli vous demande de saisir le numéro d’identification de la serrure. Il est gravé sur le côté du barillet.

Une fois la serrure appairée, nous arrivons sur l’écran permettant de la pilote. Le cadenas vous permet de la déverrouiller en cliquant dessus. La charge batterie apparait également, ce qui permet de la vérifier. En bas page vous avez des options qui permettent d’ajouter/retirer des empreintes ou des badges RFID, de lire le journal des ouvertures, de synchroniser l’heure de la serrure avec celle du téléphone…

WELOCK TOUCH41: Prix et promotion

Si cette serrure connectée vous intéresse, vous êtes au bon endroit au bon moment. En ce moment, vous pouvez obtenir une remise de 20 % sur la serrure intelligente WELOCK avec le code GET20. Vous pouvez commencer à protéger votre maison d’une nouvelle manière pour seulement 143.2 € au lieu de 179 €. Une évidence lorsqu’il s’agit de votre vie privée et de votre sécurité.

➡️ La serrure connectée WELOCK Touch41 à – 20% avec le code GET20

WELOCK propose également la serrure connectée PCB41 qui possède un clavier numérique à la place du lecteur d’empreinte digital. Celle-ci peut se prêter à différents autres scénarios.

Enfin le constructeur propose la combinaison de serrures intelligentes et du système airEkey IOTaas qui peut apporter plus de revenus aux hôtels, maisons de location, immeubles de bureaux, immeubles commerciaux, appartements, Airbnb, etc. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter le site Web airekey.com

Qui est WELOCK ?

Fondée en 2013, WELOCK vise à mettre les solutions d’accès intelligentes à domicile sur la carte, en offrant aux clients un moyen sûr et pratique de verrouiller et déverrouiller leurs maisons.

Disponible sur quatre continents différents (Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Australie), WELOCK a été l’une des premières entreprises à mettre en œuvre la technologie biométrique des empreintes digitales dans les cylindres de serrure, au niveau mondial.