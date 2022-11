Xbox Game Pass surprend avec ses jeux de novembre : Return to Monkey Island arrive par surprise

Nous n’en sommes qu’à quelques heures de novembre et nous cherchons déjà des moyens d’avoir plus de temps libre pour jouer. Comme à son habitude le 1er de chaque mois, Microsoft a dévoilé le lot de jeux qui viendront s’ajouter au catalogue Xbox Game Pass durant la première quinzaine, parmi lesquels se démarque la présence de Return to Monkey Island, qui n’est pas encore disponible sur Xbox Série X|S ou Xbox One.

Nouveaux jeux Xbox Game Pass en novembre

L’inclusion de Return to Monkey Island dans Xbox Game Pass pour PC, Xbox et cloud est une vraie surprise. Non seulement parce qu’il fait son entrée au catalogue, mais parce qu’on ne connaissait même pas sa date de sortie sur Xbox Series X|S et Xbox One.Le retour d’un mythe des aventures graphiques est la grande attraction de la première quinzaine de novembre. On verra ce qui nous attend dans la seconde…

La légende de Tianding (PC, console, cloud) – Disponible maintenant

The Walking Dead New Frontier (PC) – Disponible maintenant

The Walking Dead : Michonne (PC) – Disponible maintenant

Ghost Song (PC, console, cloud) – 3 novembre

Returnal à Monkey Island (PC, console, cloud) – 8 novembre

Football Manager 2023 (PC, console, cloud) – 8 novembre

Survivants vampires (console) – 10 novembre

Pentiment (PC, console, cloud) – 15 novembre

Somerville (PC, Console) – 15 novembre

Les jeux quittent le Xbox Game Pass en novembre

Comme d’habitude, avec l’annonce des nouveaux jeux vient l’annonce de ceux qui quittent le catalogue du service le même mois. Il y aura 7 titres cette fois : Fotball Manager 2022 — également la version Xbox Edition — le 8 novembre et Supraland, Fae Tactics, Next Space Rebel, One Step et Art of Rally le 15.

Enfin, nous vous rappelons que les nouvelles offres Xbox sont désormais disponibles, valables toute la semaine. Dans cet article, vous avez notre sélection de jeux à prix réduits à ne pas manquer.

