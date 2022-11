Twitter payant ? Les changements d’Elon Musk agacent même Stephen King

Le rachat de Twitter par Elon Musk suscite, comme prévu, une série de remous et de polémiques qui n’ont pas entouré le service du petit oiseau depuis longtemps. Et c’est que le propriétaire de Tesla est venu piétiner en appliquant des changements, en licenciant des gens et en suggérant une série de propositions qui donneront beaucoup à parler.

Dois-je payer pour utiliser Twitter ?

Quand vous lâchez 44 milliards de dollars pour acheter un réseau social, la seule chose que vous espérez est de pouvoir monétiser votre produit pour récupérer cet argent et gagner beaucoup plus. Mais aux yeux d’Elon Musk, le service ne va pas bien du tout, et pour cela il propose de changer une série de fondamentaux avec l’idée de rendre Twitter plus efficace et plus rentable.

Eh bien, il semble que l’un des changements serait lié à l’une des caractéristiques les plus souhaitées par le public de Twitter. Nous faisons évidemment référence à la coche bleue d’un compte vérifié, une simple icône que Twitter donne aux utilisateurs qui vérifient qu’ils sont vraiment eux et qui, parmi les profils populaires, sert à marquer un statut.

Une fonctionnalité très recherchée par les utilisateurs de Twitter ? Musk est clair : cela doit être payé. Qu’une fonction qui nécessite un service client et un examen des employés de Twitter pour éviter la fraude et l’usurpation d’identité nécessite un paiement que nous pourrions comprendre, mais le problème est qu’Elon veut l’inclure dans l’abonnement Twitter Blue, et pas seulement cela, mais aussi, accessoirement. , augmenter son prix.

Vérifié et Premium

Twitter Blue est le mode d’abonnement de Twitter qui permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités Twitter exclusives. Vous pouvez, par exemple, annuler ou modifier un Tweet et accéder aux fonctionnalités bêta pour découvrir les nouveautés de Twitter. C’est un mode quelque peu exclusif qui donne plus de liberté quand il s’agit de tweeter ou d’utiliser le service, mais cela n’enlève rien au mode gratuit. En fait, Twitter Blue et la version gratuite de Twitter incluent de la publicité (bien que cette dernière travaille déjà sur des méthodes pour la réduire légèrement).

La chose intéressante à propos de tout cela est que les nouvelles mesures de Musk proposent d’effectuer la vérification de compte dans Twitter Blue, de sorte que quiconque souhaite avoir un compte vérifié sur le service devrait religieusement payer les frais mensuels. Mais il y a encore plus, puisque, si le prix actuel de Twitter Blue est de 4,99 $, avec l’arrivée de la vérification le service coûterait 19,99 $, selon The Verge, un prix que même le très Stephen King a reproché à Elon sur Twitter comme vous pouvez lire ci-dessous:

@StephenKing Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? 01 novembre 2022 • 06:16

Stephen King : 20 $ par mois pour garder mon chèque bleu ? Au diable ça ! Ils devraient me payer. Si cela est mis en œuvre, je pars comme Enron.

Elon Musk : Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ?

Twitter restera gratuit, mais sera-t-il utilisé ?

Sachant tout cela, il est important de souligner que Twitter continuera d’être gratuit, cependant, l’une de ses fonctionnalités les plus demandées deviendra payante. Tenant compte du fait qu’il deviendrait le premier réseau social à facturer une vérification, nous verrons comment la masse des utilisateurs réagit à ce changement gigantesque.

La dernière solution ? Beaucoup pensent à supprimer définitivement le compte Twitter et à passer à d’autres services, nous verrons donc comment le réseau social en souffrira si la communauté se tourne vers ce mouvement.