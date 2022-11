Les capacités vidéo de l’iPhone 14 Pro Max m’impressionnent vraiment [Diary]

Après avoir commencé avec la photographie fixe, il était temps de tester les capacités vidéo de mon iPhone 14 Pro Max – et j’ai été incroyablement impressionné par les performances de l’appareil photo, en particulier la nuit.

Ok, ça ne va pas encore remplacer les caméras de cinéma de sitôt, mais mon expérience m’a donné beaucoup à réfléchir…

A propos de mon test vidéo iPhone 14 Pro Max

Pour ce tournage, j’ai utilisé l’application FILMic Pro, pour le contrôle supplémentaire qu’elle offrait par rapport à l’application d’appareil photo d’Apple. C’est parce que mes pièces de journal reflètent mon utilisation réelle de mes appareils Apple, et ce tournage était un test que je voulais réaliser pour mon propre bénéfice.

L’explication tl;dr est que j’aime beaucoup les projets vidéo, mais ils demandent beaucoup de travail, donc j’en tourne moins que prévu. Cela tient en partie à la logistique et aux efforts nécessaires au transport et à l’installation de mon kit de réalisation de films. Je voulais donc voir s’il serait réaliste de filmer des images en extérieur avec mon iPhone.

Ce n’est pas une question à laquelle je m’attendais à répondre en l’espace d’un seul tournage, et je ferai plus d’expérimentations, mais je dois dire que j’ai été très encouragé par les résultats.

FILMic Pro permet un contrôle manuel complet de l’ISO, de la balance des blancs et de la vitesse d’obturation – et offre un meilleur contrôle de l’exposition et du point de mise au point, y compris la possibilité d’effectuer une mise au point manuelle en rack. Si je devais filmer quelque chose qui se rapproche de la vidéo sérieuse avec l’iPhone, ce serait avec cette application.

L’un des plus grands défis pour les capteurs de la taille d’un smartphone est la vidéo en basse lumière. Pour cette raison, alors que j’en ai inclus une bonne partie.

J’ai tourné un mélange de séquences au ralenti et de timelapse/hyperlapse, avec seulement quelques séquences en temps réel. C’est encore parce que cela reflète mon expérience réelle lors de la prise de vue en extérieur. La plupart des séquences en temps réel que je tourne à l’intérieur, avec un éclairage.

L’exemple de vidéo

Commençons par jeter un coup d’œil, puis je parlerai de mes réflexions à ce sujet. Notez que la vidéo provient directement de la caméra, sans aucun étalonnage des couleurs.

Avec tous les framegrabs ci-dessous, cliquez pour voir en taille réelle.

Avec un si petit capteur, il n’y avait pas de surprise sur les deux premiers inconvénients : bruit en basse lumière, et contrôle limité de la profondeur de champ. Mais l’iPhone 14 Pro Max a obtenu des résultats nettement meilleurs que ce à quoi je m’attendais à ces deux égards.

Tout est question de lumière

À la lumière du jour et avec une bonne lumière intérieure, les images sont incroyablement nettes. Dans très faible luminosité, nous voyons bien sûr un bruit perceptible – mais comme je l’ai mentionné, c’est moins que ce à quoi je m’attendais.

Avec une petite modification, il y a beaucoup de détails d’ombre récupérables dans le métrage. C’est encore boueux, mais je dirais pas beaucoup plus que des prises de vue similaires avec un appareil photo sans miroir :

Les clichés du marché de Covent Garden m’ont vraiment impressionné. Évidemment, vous verrez un flou de mouvement dans une image fixe, mais la plage dynamique est excellente, capturant le visage bien éclairé et l’arrière-plan sombre :

Encore une fois, un peu de récupération d’ombre montre combien de détails sont disponibles :

(Vous pouvez le pousser plus que cela, mais cela commence déjà à perdre la sensation nocturne, donc je ne le voudrais pas.)

Contrôle limité de la profondeur de champ

Un petit capteur indique également une profondeur de champ limitée.

La solution de contournement classique consiste à positionner le sujet raisonnablement près de la caméra. Dans ce cas, j’ai commencé à fermer, j’ai verrouillé la mise au point sur son visage, j’ai reculé, puis je suis revenu. Une méthode plus fiable consiste à commencer à fermer, à reculer puis à inverser le métrage dans le montage, mais cela aurait eu le bus sur le pont en marche arrière.

Lorsque vous êtes plus loin, vous avez un contrôle extrêmement limité. Mais, encore une fois, la séparation en arrière-plan était meilleure que prévu :

Honnêtement, je ne sais pas si tout cela est naturel ou s’il y a de la photographie informatique en cours, mais la chute de la mise au point semble certainement naturelle.

Je vais également essayer à nouveau le mode vidéo cinématique, pour voir si cela s’est amélioré à un degré valable.

Stabilisation vidéo

Je m’attendais à utiliser un cardan pour ce tournage, mais en fait, je n’en avais pas besoin.

Certes, c’est en partie parce que les séquences au ralenti adoucissent considérablement les choses, mais jetez un coup d’œil au clip de la gare de Waterloo à 0:31-0:35. C’est tellement stable qu’il aurait presque pu être tourné sur un trépied. D’autres prises de vue dépendent en partie de la fluidité des mouvements de mon ordinateur de poche, mais j’ai été extrêmement surpris par la stabilité des prises de vue. Cela ne ressemble pas à une vidéo portable.

Réflexions internes

Je l’ai mentionné en 2019 lors de la prise de vue avec l’iPhone 11 Pro.

Une faiblesse que j’ai remarquée est qu’il y a beaucoup de réflexions internes lorsqu’il y a des lumières dans le plan. Par exemple, lors d’un panoramique dans la librairie, le croissant de lumière en forme d’arc-en-ciel est le reflet de ceux du balcon qui rebondissent à l’intérieur du réseau de lentilles. Je vois beaucoup de réflexions similaires dans d’autres clips.

Le problème s’est régulièrement amélioré, mais vous les voyez toujours dans certains plans. Ils ne capturent pas bien les images fixes, mais vérifiez la prise de vue à 2:19 à 2:23. Cela se produit certainement beaucoup moins qu’auparavant, mais j’aimerais quand même voir plus de travail sur la conception de l’objectif pour le réduire davantage.

Vidéo iPhone 14 Pro Max : Conclusions

L’iPhone 14 Pro [Max] bien sûr n’est pas comparable à une caméra de cinéma. Une fois que vous commencez à regarder les pixels, il n’est pas difficile de trouver des défauts, surtout en basse lumière.

Mais il est assez remarquable pour moi de voir à quel point les performances vidéo se rapprochent maintenant d’un appareil photo sans miroir. À tel point que je pense qu’il passe confortablement le test de la vidéo de voyage ainsi que celui de la photographie de voyage.

Pour un travail plus sérieux… eh bien, ça dépend. Vous devez décider de votre propre seuil de qualité. Je connais des gens qui le rejetteraient pour tout ce qui n’est pas une vidéo amateur, et d’autres qui l’utiliseront confortablement dans le cadre de leur arsenal de caméras, en particulier sous une lumière décente.

Mais cela m’a fait réfléchir pour trois raisons…

Tout d’abord, si vous filmez dans un lieu « public » qui est en fait privé, alors une caméra sérieuse a tendance à attirer sérieusement l’attention. Essayez de filmer dans un Apple Store avec une caméra de cinéma, et je suis sûr que quelqu’un viendra vous demander ce que vous faites. Le faire avec mon iPhone, personne ne s’en souciait. Idem dans d’autres lieux pseudo-publics autour de Londres.

Donc, si vous cherchez à faire des prises de vue de style guérilla dans une grande ville, il y a beaucoup à dire sur le fait de le faire avec un iPhone.

Deuxièmement, les caméras de cinéma – même celles d’entrée de gamme comme la mienne – sont encombrantes et lourdes au moment où vous les avez montées. C’est un élément dissuasif considérable lorsqu’il s’agit de se faire photographier dans la rue, et bien sûr, ce n’est pas quelque chose que vous porteriez jamais « au cas où ». {” Donc, si j’avais créé cette vidéo avec une caméra de cinéma, j’aurais moins marché et obtenu moins de prises de vue. Comme le dit le vieil adage, le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous.

La prise de vue avec mon iPhone a été rapide, facile et sans tracas – il ne fait donc aucun doute que je vais en faire plus. Jusqu’où je vais pousser cela reste à voir, mais ce fut une expérience vraiment amusante, et j’ai hâte de faire plus de tournages sur iPhone à l’avenir.

Ce qui m’amène à la troisième chose. Devenir bon dans n’importe quoi nécessite de la pratique, et plus vous acquérez de l’expérience, plus vous apprendrez et meilleurs seront vos résultats. La vidéo prend du temps et l’acquisition d’expérience est donc un processus lent, comme je l’ai constaté.

Mais le fait que la prise de vue avec un iPhone soit si rapide et facile indique que vous pouvez accélérer ce processus. Avec généralement pas plus de 10 à 20 secondes de configuration (choisir mon mode vidéo, régler l’exposition et le ou les points de mise au point), je suis prêt à prendre des photos. Je peux tenter une expérience et découvrir très rapidement si cela fonctionne. Une idée peut me venir pendant que je suis mobile, et je peux l’essayer, sur-le-champ.

Je pense donc que filmer avec un iPhone va faire de moi un meilleur vidéaste, plus rapidement. C’est un énorme avantage.

C’est mon expérience – et la vôtre ? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :