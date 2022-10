Marvel s’engage dans le jeu vidéo : après Iron Man, EA développera deux autres titres de super-héros

Electronic Arts continuera d’être lié à Marvel pour plus d’un jeu vidéo. La société américaine confirme que son accord avec la maison d’idées sera étendu pour le moment à trois « titres d’action et d’aventure pour consoles et PC ». Peu de détails ont été offerts à cet égard, au-delà du fait que chaque jeu aura une histoire originale dans l’univers de ces personnages non encore confirmés à l’exception du premier : Iron Man.

« Nous sommes impatients d’accueillir Marvel dans la famille des créateurs d’Electronic Arts et de savoir que cette collaboration offrira des expériences exceptionnelles à nos joueurs », a déclaré Laura Miele, directrice de l’exploitation d’EA. « Nous avons hâte de voir la réaction des joueurs lorsqu’ils enfileront le costume d’Iron Man et feront les choses extraordinaires pour lesquelles ce super-héros est connu. »

Iron Man, le premier personnage de l’accord

Les créateurs de Dead Space Remake seront chargés de mettre sur le marché le premier jeu vidéo de cette collaboration, qui mettra en vedette nul autre qu’Iron Man.EA Motive travaille sur « une aventure sans précédent qui plonge dans la riche histoire d’Iron Man, défiant la complexité, le charisme et la créativité de Tony Stark. » La nouvelle a bondi le 20 septembre en guise d’échauffement à l’accord multi-jeux.

Bien qu’il reste encore des mois (voire des années) pour le voir en mouvement, l’étude a confirmé que le développement était en phase de pré-production. Au cours de cette étape, l’équipe travaille pour avoir le premier concept jouable qui façonnera l’offre du début à la fin.

L’équipe est dirigée par Olivier Proulx, qui a également travaillé sur d’autres jeux vidéo sous licence Marvel tels que la dernière aventure des Gardiens de la Galaxie. « C’est un honneur et un privilège d’avoir l’opportunité de créer un jeu vidéo basé sur l’un des super-héros les plus emblématiques du divertissement aujourd’hui », a déclaré Proulx dans un communiqué. « Nous avons une excellente opportunité de créer une histoire nouvelle et unique que nous pouvons appeler la nôtre. Marvel nous encourage à créer quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup de liberté, ce qui est excitant pour l’équipe. »

Source : Electronic Arts