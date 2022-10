Porsche a mis un échappement haut de gamme sur une barre de son de 12 000 $

En un mot: le studio allemand Porsche Design accepte maintenant les précommandes pour une barre de son inspirée de la 911 en édition limitée qui vous coûtera 12 000 $. La 911 Soundbar 2.0 Pro – Ltd. est un système de son surround virtuel 2.1.2 offrant 300 watts de puissance système. Il offre des ports HDMI compatibles 4K et une connectivité sans fil Bluetooth 5.0, et est compatible avec Dolby Atmos et DTS-HD ainsi qu’Apple AirPlay 2 et Google Chromecast pour le streaming.

La barre de son peut également se connecter à d’autres produits Porsche Design pour un streaming multicanal. Il y a par ailleurs un système d’échappement attaché à l’avant de la barre de son. Attends quoi?

La caractéristique la plus remarquable ici est sans aucun doute l’échappement. Porsche Design a placé un véritable système d’échappement de la Porsche 992 GT3 d’origine sur l’avant de la barre de son. Aussi impressionnant que cela puisse paraître pour Porsche et les passionnés d’automobile en général, l’échappement est purement esthétique car le son de la barre ne passe pas par les tuyaux. Désolé, vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi.

C’est autant une œuvre d’art ou un déclencheur de conversation qu’un système de haut-parleurs fonctionnel.

La configuration mesure 1 500 mm x 460 mm x 500 mm (environ 59 po x 18,1 po x 19,7 po) et pèse 65 kg (143,3 livres). Porsche Design a déclaré qu’il peut être accroché au mur ou placé sur la base fournie.

Porsche Design est la filiale du constructeur automobile allemand qui gère les licences liées aux biens de consommation et aux accessoires. Vous les avez sans doute vus collaborer avec des marques technologiques bien connues comme Acer, AOC, Garmin et Huawei, entre autres.

Le système de son surround virtuel Porsche Design 911 Soundbar 2.0 Pro – Ltd. 2.1.2 est disponible en pré-commande dès l’écriture pour 12 000 $. Seuls 500 exemplaires sont produits dans une palette de couleurs argent et noir. Attendez-vous à ce qu’il soit expédié le 1er janvier 2023.