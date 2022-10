Chainsaw Man et la traduction controversée avec des clins d’œil à David Civera, pour ou contre ?

Le troisième épisode de Chainsaw Man a provoqué un incendie inattendu dans les réseaux à cause de sa traduction. À un certain moment du chapitre, Denji, le protagoniste, fait une allusion voilée à David Civera et à sa chanson Let her stop, dont nous nous sommes tous lassés de chanter le refrain dans les soirées estivales (laisse-la s’arrêter / c’est une menteuse / diabolique et dangereux…). Une blague du responsable des sous-titres qui a amusé de nombreux téléspectateurs… et indigné bien d’autres.

D’un côté, nous avons ceux qui applaudissent la référence et défendent que le travail d’un traducteur va au-delà de la traduction. Ceux qui parlent de repérage et d’adaptation des fictions à chaque pays. Ils soutiennent que la référence à David Civera capture l’humour de la scène et de Chainsaw Man en général, lui donnant un plus en France. De plus, ils se souviennent que dans la version originale, il dit quelque chose de similaire (même avec des mots différents, sans rimes et sans vouloir se souvenir de personne).

De l’autre côté, ceux qui croient que nous sommes face à un traducteur désireux de notoriété qui a déformé la scène et qui désormais, voyant qu’ils l’applaudissent sur les réseaux, sera drôle à chaque nouveau chapitre. Au bout du compte, la séquence a cessé d’être drôle à cause de la situation (le protagoniste blâmant son partenaire après s’être vu pressé) et est devenue drôle à cause de l’évocation de David Civera. Ce qui est drôle, ce ne sont pas les personnages et leur histoire, mais le traducteur et la rupture avec le monde de l’histoire.

Quelle est la limite ?, demandent les réticents. Sin-chan devrait-il arrêter de regarder Ultrahéore et aller à Los Lunnis ? Kakashi devrait-il échanger les romans érotiques de son monde contre Cinquante Nuances de Grey ? Dans quelle mesure un tel repérage brise-t-il la magie du décor et dénature-t-il le produit original ? Bien que d’un autre côté, ce type de traduction ne soit-il pas l’une des principales grâces, par exemple, de jeux comme Animal Crossing ou Little King’s Story ?

Un débat riche et nuancé dans lequel chacun donne son avis. Quoi qu’il en soit, une telle discussion vaut mieux que de sauver pour la six centième fois celle du doublage et de la version originale. Au moins celui-ci est plus original, vaut la redondance. Roulement de tambours * Ba Dum Tss. Voici les réflexions de la personne en charge de la traduction :