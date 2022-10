Microsoft a déclaré que Xbox et Game Pass coûteront plus cher

« Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les coûts de certaines choses. » Le chef de la division Xbox, Phil Spencer, a parlé des prix de la Xbox Series X | S et du service Game Pass.

L’inflation semble également toucher Microsoft. Comme l’a rapporté le journaliste Tom Warren, lors d’une conférence organisée par le Wall Street Journal, le chef de la division Xbox Phil Spencer a déclaré que tôt ou tard le prix des plateformes et services de marque Microsoft augmentera, mais pas immédiatement. « Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les coûts de certaines choses, mais à l’approche des vacances, nous avons pensé qu’il était important de garder [invariati] les prix « , a déclaré Spencer. » Nous avons gardé le prix de notre console, nous avons gardé le prix des jeux… de notre abonnement [Game Pass]. Je ne pense pas que nous pourrons le faire éternellement. »

C’est une tendance très particulière, en raison de l’inflation causée par la guerre en Ukraine et de la crise des puces et des semi-conducteurs générée par la pandémie. En règle générale, le prix des plateformes de jeux baisse une fois qu’elles sont mises sur le marché. La situation actuelle a en revanche provoqué une hausse du prix des consoles lancées il y a deux ans pour la première fois dans l’histoire du jeu vidéo. La première entreprise à avoir mis en place une telle politique a été Sony, en août dernier, lorsqu’elle a communiqué par le biais d’un communiqué de presse soudain une augmentation du prix de la PlayStation 5 égale à 50 euros, atteignant un total de 449,99 euros pour la version de la console sans Lecteur Blu-ray, de 549,99 euros pour la version standard. Une décision qui a touché le marché de l’Europe, du Royaume-Uni, du Japon, de la Chine, de l’Australie, du Mexique et du Canada.

Il semble donc que Microsoft empruntera d’abord le chemin de Sony puis ensuite. Pour rester sur les voies traditionnelles, c’est Nintendo qui, ces derniers mois, a déclaré qu’il ne souhaitait pas mettre en œuvre des pratiques similaires pour la Nintendo Switch. Cependant, le moment historique particulier rend tout incertain. Ce qui est certain en revanche, c’est que la nouvelle génération de consoles continue de peiner à s’imposer sur le marché, ce qui risque de faire stagner le secteur.